उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया है. राज्य में पिछले आंकड़ों के मुकाबले 18 लाख 84 हजार वोटर बढ़े हैं. हालांकि, इस बढ़ोतरी के बीच 18 से 19 साल की उम्र वाले नए मतदाताओं की संख्या में करीब 5.80 लाख की कमी दर्ज की गई है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है. वहीं, अनुमानित आबादी और वोटर लिस्ट के आंकड़ों के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर सामने आया है.

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नई ड्राफ्ट सूची के मुताबिक, पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7 लाख 87 हजार 449 का इजाफा हुआ है. अब प्रदेश में कुल 7.38 करोड़ पुरुष मतदाता हैं. वहीं, महिला मतदाताओं की संख्या में 10 लाख 96 हजार 828 की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही महिला मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 6.20 करोड़ हो गई है. दूसरी ओर, तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी आई है. पिछली सूची में इनकी संख्या 4,206 थी, जो अब घटकर 4,042 रह गई है.

18-19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या में 5.80 लाख की कमी

ड्राफ्ट मतदाता सूची में सबसे अहम बदलाव 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या में आया है. इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में 5 लाख 80 हजार 8 की गिरावट दर्ज की गई है. पिछली अंतिम सूची में 18 से 19 साल के 17 लाख 63 हजार 360 मतदाता थे. अब यह संख्या घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गई है. वहीं, मतदाता सूची में जेंडर रेशियो 834 से बढ़कर 840 हो गया है. ईपी रेशियो में भी 0.78 की बढ़ोतरी हुई है. यह पिछली सूची के 55.17 से बढ़कर 55.95 हो गया है.

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पिछली सूची से कितनी बढ़ी संख्या?

10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे. इनमें 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष, 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 महिला और 4,206 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल थे. उस सूची में 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 17 लाख 63 हजार 360 थी.

नई ड्राफ्ट सूची में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18.84 लाख बढ़ी है. जेंडर रेशियो भी पिछली सूची के 834 से बढ़कर 840 हो गया है. वहीं, ईपी रेशियो 55.17 से बढ़कर 55.95 दर्ज किया गया है.

अनुमानित आबादी के मुकाबले 2.58 करोड़ कम मतदाता

ड्राफ्ट मतदाता सूची और 2026 की अनुमानित आबादी के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर सामने आया है. अनुमानित कुल आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में करीब 16.16 करोड़ मतदाता होने चाहिए, जबकि ड्राफ्ट सूची में 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं. इस तरह अनुमानित आबादी के मुकाबले प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 2 करोड़ 58 लाख मतदाता कम हैं.

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अनुमानित पुरुष आबादी और पुरुष मतदाताओं के बीच करीब 94.17 लाख का अंतर है. वहीं, अनुमानित महिला आबादी और महिला मतदाताओं की संख्या के बीच यह अंतर करीब 1.64 करोड़ है. 18 से 19 साल के आयु वर्ग की अनुमानित आबादी 84.47 लाख है, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में इस उम्र के सिर्फ 11.83 लाख मतदाता दर्ज हैं. अनुमानित आबादी के मुकाबले ईपी रेशियो यानी मतदाता जनसंख्या अनुपात 66.57 है, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में यह 55.95 दर्ज किया गया है.

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राजनीतिक दलों को दी गई ड्राफ्ट सूची की कॉपी

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी है. पूरक मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी भी राजनीतिक दलों को दी गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची और पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं.

ऐसे चेक करें यूपी वोटर लिस्ट में अपना नाम

मतदाता अपने मतदान केंद्र पर उपलब्ध ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं. इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास मौजूद सूची से भी नाम की जांच की जा सकती है. ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in और नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी सुविधा उपलब्ध है.

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