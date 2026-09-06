'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', केशव मौर्य का अखिलेश पर तंज, बोले- 2047 तक नहीं बनेंगे CM

उत्तर प्रदेश के अमेठी में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जनता की नजर में खुद एक सवाल बन गए हैं.

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केशव प्रसाद मौर्य अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता में आने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख लें, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होने वाला हैं.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है. उनका दावा है कि 2047 तक अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनने वाली है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चाहे जितने सपने देख लें लेकिन वे 2047 तक मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ अखिलेश यादव पर नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि न तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और न ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी. उनका दावा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य कई बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कस चुके हैं.

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बता दें, साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी बीच, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

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इस दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने को लेकर भी सवाल किया गया. इसपर उन्होने कहा कि अगर कोई निर्माण गैर कानूनी है तो उसे तोड़ा जाएगा. उनका कहना है कि इसमें गलत क्या है.

बता दें, अमेठी में कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 17 आवास लाभार्थियों को आवास की सहायता राशि के चेक भी किए और उनसे बातचीत भी की. उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं के लेकर बात की और उनके सुझाव भी सुने.

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