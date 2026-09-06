सिक्किम में भूस्खलन के बाद बढ़ा तीस्ता नदी का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का बहाव कई जगहों पर रुक गया है. चयाकुंग नदी के पास भूस्खलन के बाद डिकचू बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, इसके कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

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सिक्किम के मंगन के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के मुताबिक, तीस्ता नदी कुछ जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. ऐसे में, तीस्ता नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों को सलाह दी गई है कि नदी के किनारे न जाएं.

लोगों से अपील की जा रही है कि तेज बहाव वाले पानी के पास न जाएं, निचले और जोखिम इलाकों से दूर रहें. प्रशासन द्वारा लोगों से जरूरी सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले से सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है.

लोगों से दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है. प्रशासन की लोगों से अपील है कि वे घबराएं नहीं और पूरी तरह सतर्कता बरतें. साथ ही, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार रहें.

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बता दें, उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में बड़ा भूस्खलन हुआ. 5 और 6 सितंबर 2026 की दरमियानी रात को हुए इस भूस्खलन की वजह से तीस्ता और च्याकोंग नदियों का बहाव आंशिक रूप से रुक गया है. भूस्खलन ओसी भीर के सामने और थेंग टनल के उलट दिशा में नागा फॉरेस्ट इलाके में हुआ. नागा-तोसा रोड की नई सड़क कटाई के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. ये जगह तीस्ता और च्याकोंग नदियों के संगम के करीब है.

प्रशासन ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है. संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फिलहाल प्रशासन की ओर से लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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