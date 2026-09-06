ट्विंकल खन्ना नहीं...इस हसीना से शादी करने वाले थे अक्षय कुमार, फिर क्यों टूटा रिश्ता?

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी एक समय पर बी-टाउन के फेवरेट कपल माने जाते थे. दोनों के रिलेशनशिप के चर्चे हेडलाइन्स में छाए रहते थे. अक्षय और शिल्पा की शादी को लेकर भी काफी बज बना था, लेकिन फिर दोनों के ब्रेकअप ने हर किसी का दिल तोड़ दिया था.

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प्यार में थे अक्षय-शिल्पा

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ने स्क्रीन पर भी कई फिल्मों में रोमांस किया है. दोनों साथ में 'धड़कन', 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'जानवर' और 'इंसाफ' जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उनकी जोड़ी को हमेशा दर्शकों से बेशुमार प्यार और सपोर्ट मिला.

1999 की हिट फिल्म 'जानवर' के डायरेक्टर सुनील दर्शन ने अब हाल ही में फिल्म की शूटिंग के दिनों पर बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय और शिल्पा एक-दूसरे के काफी करीब थे और दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे.

'मिनट्स ऑफ मसाला' को दिए एक इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने कहा- अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता बहुत मजबूत था. मुझे लगा था कि वो लगभग शादी करने ही वाले हैं. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, उनके बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं और फिर उनका ब्रेकअप हो गया.

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अक्षय को कैसे मिला स्टारडम?

सुनील दर्शन ने यह भी बताया कि फिल्म 'जानवर' से पहले अक्षय कुमार मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, जिस वजह से उस वक्त कई प्रोड्यूसर्स अक्षय के साथ काम करने से कतराते थे.

लेकिन 1999 की सुपरहिट फिल्म 'जानवर' की सक्सेस ने अक्षय के करियर को एक नई रफ्तार दी. सुनील दर्शन ने कहा- 'जानवर' रिलीज हुई और हिट साबित हुई. यहां से अक्षय कुमार के स्टारडम ने पहली बड़ी छलांग लगाई. जैसे ही उन्होंने पैर जमाए तो उनकी रुकी हुई फिल्मों जैसे 'हेरा फेरी' और 'धड़कन' पर तेजी से काम शुरू हो गया था. इसके बाद अक्षय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

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