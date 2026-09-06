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Besan Chilla Sabzi Recipe: घीया-लौकी खाकर हो गए हैं बोर? झटपट बनाएं बेसन के चीले की चटपटी सब्जी, स्वाद है लाजवाब

Besan Chilla Sabzi Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो बेसन के चीले की सब्जी ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में बेहद टेस्टी होती है और इसे घर पर बेहद आसानी से झटपट तैयार किया जा सकता है.

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बेसन के चीले की मसालेदार रेसिपी (Photo-ITG)
बेसन के चीले की मसालेदार रेसिपी (Photo-ITG)

Besan Chilla Sabzi Recipe: कई बार घर में सब्जी नहीं होती या फिर रोज की घीया-लौकी से हटकर कुछ अलग खाने का मन करता है. ऐसे में बेसन के चीले की सब्जी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. इसे बनाने के लिए न सब्जियां काटने का झंझट होता है और न ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है. बस बेसन का घोल तैयार करें और आसानी से इसकी टेस्टी सब्जी बना लें. इस सब्जी का स्वाद गरमा-गरम चावल, रोटी या पराठे के साथ और भी बढ़ जाता है. तो अगली बार जब आपको कुछ टेस्टी खाने का मन करें या घर में कोई सब्जी न हो तो बेसन के चीले से बना सब्जी जरूर ट्राई करें. इसका स्वाद आपको इतना पसंद आएगा कि एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

चीले के लिए
1 कप बेसन
½ छोटी चम्मच अजवाइन
¼ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
¼ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ छोटी चम्मच धनिया पाउडर
चीले सेंकने के लिए तेल या रिफाइंड
स्वादानुसार नमक

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ग्रेवी के लिए

2 मीडियम साइज प्याज, बारीक कटे हुए 
2 मीडियम साइज टमाटर, पिसे हुए
1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 छोटी चम्मच जीरा
1 चुटकी हींग
थोड़ा सा सरसों पाउडर (ऑप्शनल)
हल्दी पाउडर
धनिया पाउडर
लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार
½ छोटी चम्मच गरम मसाला
जरूरत के अनुसार पानी और तेल

बेसन के चीले की सब्जी बनाएं कैसे?

  1. बेसन के चीले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन लें. इसमें अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न बहुत पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा.
  2. अब एक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल या रिफाइंड लगाएं. इसमें बेसन का घोल डालकर चम्मच की मदद से गोल आकार में फैला दें. जब चीला एक तरफ से पक जाए तो इसे रोल कर लें. इससे चीले की परतें आपस में चिपक जाएंगी और ग्रेवी इसके अंदर तक आसानी से समा पाएगी.
  3. रोल को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा सेंक लें. इसी तरह सारे चीले बनाकर तैयार कर लें. जब चीले ठंडे हो जाएं तो चाकू की मदद से इनके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  4. अब ग्रेवी बनाने के लिए एक कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालें. जीरा चटकने लगे तो बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें.
  5. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर पकाएं. अब पिसे हुए टमाटर डालें और साथ में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और सरसों पाउडर डालकर मसाले को तब तक भूनें जब तक कि तेल अलग न होने लगे.
  6. जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तब इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालें. ध्यान रखें कि बेसन ग्रेवी का पानी सोखता है, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा ही रखें.
  7. ग्रेवी में उबाल आने के बाद कटे हुए चीले के टुकड़े डाल दें. इसे 5-7 मिनट तक धीमी गैस पर पकने दें, ताकि चीले मसाले का स्वाद अच्छी तरह सोख लें.
  8. आखिर में गरम मसाला, हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें.
  9. अब तैयार बेसन के चीले की सब्जी को गरमा-गरम चावल, रोटी या पराठे के साथ परोसें और इसके स्वाद का आनंद लें.
---- समाप्त ----
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