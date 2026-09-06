ट्रैफिक जवान निकाल रहा था हाईवे पर जमा पानी, वीडियो की जमकर हो रही तारीफ

इंटरनेट पर एक वीडियो काफी चर्चा में हैं. पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में हाईवे पर काफी पानी जमा हो गया. इस बीच एक ट्रैफिक पुलिस का जवान कचरे की वजह से जाम पड़ी नाली को साफकर सड़क से पानी निकालता दिखाई दे रहा है.

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ऐसा करते हुए किसी ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. एक तरफ जहां गुरुग्राम वाटरलॉगिंग की समस्या की वजह से सुर्खियों में है. वहीं दूसरी तरफ बारिश में भीगकर भी लोगों को समस्या को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैफिक पुलिस का जवान हाईवे पर जमा पानी नाली से बाहर निकालता दिखाई दे रहा है.

हाईवे के किनारे खड़े कंक्रीट के स्लैब में पानी निकलने के लिए बनी नालियां कचरे की वजह से जाम हो जाती है. इस कारण भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाता है. बारिश में जब लोग अपना सिर बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर शरण लिए रहते हैं. उस वक्त ट्रैफिक पुलिस का जवान लकड़ी से पानी निकलने के लिए कंक्रीट की रेलिंग में बनी नाली को क्लियर करता दिखाई दे रहा है.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @IndiaTales7 नाम के एक हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है - बारिश में हाईवे पर पानी भरा हुआ. मटमैले पानी के बीच से धीरे-धीरे गुजरती कारें और ट्रक.

और कंक्रीट डिवाइडर पर खड़ा गुरुग्राम का एक ट्रैफिक पुलिसवाला. पहले उसने नाली के छेद में हाथ डाला, फिर एक डंडा से ब्लॉकेज को हटाया. ताकि पानी सड़क से निकल सके. वर्दी भीग चुकी थी. कोई छाता नहीं. पीछे कोई सरकारी काफिला नहीं.

कोई कैमरा क्रू नहीं. कोई भाषण नहीं. कोई 'हम प्रतिबद्ध हैं' वाला बैनर नहीं. बस अपनी ड्यूटी. यह 'मिलेनियम सिटी' का वह हिस्सा है जो कभी सबसे पहले वायरल नहीं होता. यह वह काम है जो तब होता है जब बाकी सब लोग फंसे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं या ड्रेनेज सिस्टम को दोष दे रहे होते हैं. उस अधिकारी को सलाम जिसने यह बिना किसी दिखावे के ये काम किया.

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इस वीडियो को काफी सराहा जा रहा है. लोग इस ट्रैफिक पुलिस के जवान की खूब वाहवाही कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा है कि ये काम म्यूनिशिपल वालों का है, लेकिन बिना अपनी परवाह किए ये जवान लोगों की मदद कर रहा है. कई सारे यूजर्स ने इस ट्रैफिक पुलिस के जवान के लिए सैल्यूट और प्राउड ऑफ यू जैसे शब्द भी लिखे हैं.

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