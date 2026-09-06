Kal Ka Rashifal 7 September 2026: वृषभ राशि वालों को शुभ सूचनाएं मिलेंगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज सामाजिक दायित्वों को निभाने का मौका मिलेगा. संपर्क और संवाद बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में तेजी आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कामकाज में गंभीरता बढ़ेगी और शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.

और पढ़ें

शुभ अंक: 2, 7, 8 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: भगवान शिव और माता पार्वती समेत पूरे परिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. सहयोग की भावना बढ़ाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के घर-परिवार में कोई बड़ी उपलब्धि जुड़ सकती है. करियर और कारोबार में तेजी रहने के संकेत हैं. बचत और धन संरक्षण पर ध्यान देने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. मेहमानों का आगमन हो सकता है. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी और शुभ सूचनाएं भी मिल सकती हैं.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. अतिथि का सम्मान करें.

Advertisement

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नए कामों को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक मामलों में गति आएगी और कार्यक्षेत्र में मनचाहे प्रस्ताव मिल सकते हैं. रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. प्रेम और स्नेह से जुड़े प्रयासों में भी तेजी आएगी. कार्य-व्यापार को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयोग करने का मौका मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. कुछ नया और सकारात्मक सोचें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में बजट पर नियंत्रण रखना होगा. बड़े लोगों की सलाह लेकर काम करना बेहतर रहेगा. विदेश से जुड़े कामों में गति आ सकती है. हालांकि कार्यगति कुछ धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें और सभी को साथ लेकर चलें. रिश्तेदारों का घर आना हो सकता है. न्यायिक मामलों में भी सक्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास आज मजबूत रहेगा. कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं. अपनी बात प्रभावी तरीके से रख पाएंगे. आर्थिक प्रयास सफल हो सकते हैं और करियर में नए अवसर मिलेंगे. आमदनी के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. पेशेवर संपर्क और संवाद बेहतर होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि वाले आज अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के सामने अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. पैतृक कार्यों में तेजी आ सकती है. वित्तीय मामलों में गति आएगी और करियर-कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका मिलेगा. साख और सम्मान बढ़ सकता है. अनुभव का लाभ उठाकर कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. सहयोग की भावना बनाए रखें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को आज उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. व्यावसायिक मामलों में तेजी आएगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है. वरिष्ठ लोगों का साथ मिलेगा. कार्य विस्तार के अवसर मिलेंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मनोबल भी बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. अपना मनोबल बढ़ाने वाले कार्य करें.

Advertisement

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आज आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अचानक होने वाले घटनाक्रम से असहज स्थिति बन सकती है. कार्य-व्यापार सामान्य गति से चलेगा और लाभ सामान्य रहने के संकेत हैं. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. शोध और नई जानकारी से जुड़े कामों में रुचि बढ़ सकती है. किसी भी मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य और मनोबल: आवेश में आने से बचें.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा. साख और सम्मान में वृद्धि हो सकती है. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. विभिन्न कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग और कारोबार में सफलता के संकेत हैं. शासन-प्रशासन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. प्रबंधकीय कार्यों को मजबूत करने में सफलता मिलेगी. लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है.

स्वास्थ्य और मनोबल: बातचीत में प्रभावी रहेंगे और मनोबल मजबूत रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 7

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. मित्रता और सहयोग बढ़ाएं.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि वालों को आज दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा. सतर्कता और सजगता से काम करें. वित्तीय संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है. मेहनत से अपनी जगह बनाने में सफलता मिलेगी. खर्च और लेनदेन पर नजर रखें. स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें. जिद और अहंकार से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. अपने काम में निरंतरता बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले आज अपनी बात प्रभावी ढंग से कह पाएंगे. मित्रों और प्रियजनों के साथ उत्साह बना रहेगा. किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. शिक्षा और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगिता में जीत के लिए प्रयास तेज होंगे. बौद्धिक कार्यों में बेहतर परिणाम मिलेंगे. घूमने-फिरने और मनोरंजन का भी मौका मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. उत्साह बनाए रखें.

मीन राशि

मीन राशि वालों की परिवार और निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी आएगी और प्रबंधन पर फोकस रहेगा. हालांकि भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचना होगा. वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. रिश्तों में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी. अपनों को सम्मान देने और धैर्य बनाए रखने से संबंधों को मजबूती मिलेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान शिव-सपरिवार की पूजा करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ सोम सोमाय नमः’ का जाप करें. अफवाहों पर ध्यान न दें.

---- समाप्त ----