गजब! कार चोरी का था डर, मालिक ने क्रेन से दूसरी मंजिल पर रख दी Scorpio, VIDEO

बिहार के गोपालगंज जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों के साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान खींच लिया है. यहां एक मकान मालिक ने अपनी नई महिंद्रा Scorpio Classic को चोरी से बचाने के लिए सीधे घर की दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा करवा दिया. इसके लिए बाकायदा एक बड़ी क्रेन की मदद ली गई.

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दरअसल, यह मामला मांझा थाना क्षेत्र के मीरा टोला गांव का बताया जा रहा है. यहां के रहने वाले मनोज यादव ने हाल ही में नई महिंद्रा Scorpio Classic खरीदी थी. मनोज यादव खुद इजरायल में नौकरी करते हैं. उनके विदेश में रहने के दौरान घर पर उनकी पत्नी रहती हैं.

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परिवार की मदद और गाड़ी की देखभाल के लिए एक ड्राइवर भी रखा गया था. हालांकि, कुछ समय बाद ड्राइवर भी काम के सिलसिले में विदेश चला गया. इसके बाद घर पर गाड़ी की सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई. खासकर लंबे समय तक वाहन को बिना इस्तेमाल के सुरक्षित रखना चुनौती बन गया.

ड्राइवर के विदेश जाने के बाद बढ़ी चिंता

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं होने और ड्राइवर के भी विदेश चले जाने के बाद परिवार को गाड़ी की सुरक्षा की चिंता सताने लगी. उन्हें आशंका थी कि घर के बाहर खड़ी रहने पर वाहन चोरी हो सकता है या किसी तरह उसे नुकसान पहुंच सकता है.

ऐसे में कार को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने ऐसा तरीका चुना, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. मकान मालिक की ओर से एक बड़ी क्रेन मंगाई गई और Scorpio को क्रेन के जरिए जमीन से ऊपर उठाया गया.

इसके बाद भारी-भरकम SUV को हवा में लटकाकर दो मंजिला मकान की छत तक ले जाया गया. क्रेन ऑपरेटर ने सावधानी से वाहन को छत पर उतारा, जिसके बाद उसे वहीं पार्क कर दिया गया. इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.

देखें वीडियो...

कैमरे में कैद हुआ नजारा, सोशल मीडिया पर वायरल

कार को क्रेन से छत पर पहुंचाने का पूरा नजारा किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस अनोखे तरीके को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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कुछ यूजर्स इसे कार की सुरक्षा के लिए गजब का जुगाड़ बता रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या मकान की छत इतनी भारी गाड़ी का वजन सहने के लिए पर्याप्त मजबूत है.

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि छत की भार क्षमता को लेकर किसी इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ से जांच कराई गई है या नहीं. इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि भी सामने नहीं आई है. हालांकि, गोपालगंज के मीरा टोला की यह 'छत वाली Scorpio' अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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