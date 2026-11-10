PDA + सॉफ्ट हिदुत्व... अखिलेश के लिए अयोध्या चुनौती या नए रास्ते का फॉर्मूला?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तपिश गर्मा गई है. अयोध्या का राम मंदिर फिर से चर्चा के केंद्र में है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे. अखिलेश का अयोध्या दौरा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि इसके गहरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं.

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अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा सामने आते ही सियासत गर्मा गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी नेताओं का कहना है कि कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए माफ़ी मांगकर अखिलेश दर्शन के लिए आएं.

सपा प्रमुख अखिलेश के रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में पूजन के कार्यक्रम को भाजपा के उस नैरेटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सपा पर राम मंदिर और हिंदू आस्था से दूरी बनाने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव उलझ जाएंगे या फिर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का संतुलन बनाएंगे?

रामलला के दर्शन करेंगे अखिलेश यादव

अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे. राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे. अखिलेश अपनी पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और वहां पूजा करेंगे. इसके बाद वे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाकर रामलला के दर्शन व पूजन करेंगे. तत्पश्चात वे अयोध्या के संतों से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे.

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. इस यात्रा को समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति और सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश यादव यह बीजेपी को जवाब देने के लिए कर रहे हैं. उन पर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि वे मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर तो अक्सर जाते हैं, लेकिन मंदिरों-मठों में नहीं जाते हैं.

इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण

इटावा में अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाला ट्रस्ट 11 एकड़ में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहा है. यह शिव मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला से प्रेरित है और पौराणिक 'शिवशक्ति अक्ष रेखा' पर आधारित बताया जा रहा है. इटावा में भव्य शिव मंदिर का निर्माण कर सपा संदेश देना चाहती है कि धार्मिक आस्था और मंदिर निर्माण किसी एक राजनीतिक दल (बीजेपी) का एकाधिकार नहीं है.

अखिलेश ने स्पष्ट किया है कि इटावा का मंदिर कार्य पूरा होते ही वह परिवार सहित अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे. अब यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और इटावा में भव्य शिव मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब अखिलेश यादव अयोध्या का दौरा करके सियासी दांव चल रहे हैं.

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बीजेपी के नेता अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या में आयोजित आजतक के कार्यक्रम में कहा कि राम मंदिर में कोई भी आ सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को इससे पहले सन 1990 में कारसेवकों पर की गई गोलीबारी को लेकर राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए.

बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ने का सियासी प्लान

अखिलेश यादव द्वारा रामलला का दर्शन करना बीजेपी के उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास है, जिसमें वे सपा को 'हिंदू-विरोधी' और 'मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली' पार्टी बताते रहते हैं. अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंचों से भगवान श्रीकृष्ण और सनातन परंपराओं की वकालत बढ़ाई है.

पार्टी लखनऊ दफ्तर में 'सनातन ही समाजवादी है' जैसे नारों का भी उपयोग कर रही है. राम मंदिर के मुद्दे पर आस्था जताने के साथ ही अखिलेश यादव मंदिर न्यास और प्रशासनिक भ्रष्टाचार (जैसे चंदे और जमीन मुआवजे के विवाद) पर हमलावर होकर बीजेपी के प्रशासनिक मॉडल को घेर रहे हैं.

सपा प्रमुख ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के दान में हुई चोरी से लगी चोट को दुरुस्त करने के लिए कई काम किए जाएंगे. चोरी के बाद कम हो रहे श्रद्धालुओं के कारण व्यापारियों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए कई काम किए जाएंगे. अखिलेश ने कहा कि अयोध्या नगरी के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए हम वचनबद्ध हैं.

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राम-मंदिर की चोरी से आहत होकर जिस प्रकार अयोध्या आने वाले आस्थावान और श्रद्धालु दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, हम उसे सुधारेंगे भी और संवारेंगे भी.

अखिलेश ने कहा कि अयोध्या के मंदिर को पारदर्शी व्यवस्था देकर विश्वास की भी पुनर्स्थापना करेंगे. इसे वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर देकर हम अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' बनाएंगे. इस तरह से बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ने का प्लान है और सपा राम मंदिर के बहाने बहुसंख्यक वर्ग को साधने की कवायद कर रही है.

PDA फॉर्मूले के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव

सपा की राजनीति लंबे समय तक 'मुस्लिम-यादव' (MY) समीकरण तक सीमित रही है, लेकिन 2014 के बाद सूबे की सियासत ही बदल गई है. ऐसे में अखिलेश यादव सपा को मुस्लिम-यादव परस्त वाली छवि से बाहर निकालने की कवायद में जुटे हैं, जिसके लिए उन्होंने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण बनाया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता दिलाने वाले PDA फॉर्मूले के आधार पर पार्टी अब गैर-यादव पिछड़ों, गैर-जाटव दलितों और सवर्णों में अपनी पैठ बना रही है.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर सरकार को घेरने और धार्मिक आयोजनों से जुड़कर अखिलेश सवर्ण और शहरी हिंदू मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. इसके साथ ही इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण और अब अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की रणनीति को सियासी तौर पर ब्राह्मण और सवर्ण वोटों को जोड़ने की रणनीति माना जा रहा है.

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भाजपा लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करती रही है कि सपा की राजनीति एक विशेष वर्ग के इर्द-गिर्द केंद्रित है. ऐसे में राम मंदिर आंदोलन के ऐतिहासिक केंद्र अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना उस छवि को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा अब परंपरागत मुस्लिम-यादव (MY) आधार से आगे बढ़कर गैर-यादव पिछड़ों, दलितों और सवर्ण हिंदुओं में स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है. ऐसे में विपक्ष के प्रमुख चेहरे का रामलला के दर्शन के लिए जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सपा अब भाजपा को उसके सबसे मजबूत वैचारिक मैदान पर चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है.

मुस्लिम वोटबैंक को कैसे साधेंगे अखिलेश

ऐसा नहीं है कि सपा ने मुस्लिम समाज को छोड़ दिया है, लेकिन रणनीति में बदलाव जरूर देखा जा रहा है. बीजेपी को काउंटर-ध्रुवीकरण का मौका न देने के लिए सपा अब खुलकर मुस्लिम केंद्रित बयानों से परहेज कर रही है. आगामी चुनावों में टिकट वितरण के दौरान सवर्ण और गैर-यादव ओबीसी उम्मीदवारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम समाज को सरकार बनने पर विधान परिषद आदि के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर चर्चा हो रही है.

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में मुस्लिम मतदाताओं के पास बीजेपी को हराने के लिए सपा ही सबसे मजबूत विकल्प है, जिससे अखिलेश को PDA के अन्य घटकों को जोड़ने की छूट मिल जाती है. उनका मॉडल-'वैचारिक रूप से समावेशी, रणनीतिक रूप से सॉफ्ट हिंदू और संगठनात्मक रूप से PDA' है. वह बीजेपी के मजबूत वैचारिक आधार पर सीधे टकराने के बजाय सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाकर बीजेपी के वोटों में सेंध लगाना चाहते हैं.

सपा की नजर 2027 में सत्ता की वापसी का

सपा की नजर अब अपने परंपरागत आधार से आगे बढ़कर गैर-यादव हिंदू जातियों के मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर हो सकती है. अखिलेश यादव अपने मूल वोट बैंक को बनाए रखते हुए ब्राह्मण, अन्य पिछड़ी जातियों और दूसरे हिंदू सामाजिक समूहों में स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल होते हैं, तो सपा के कुल मत प्रतिशत में उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है. पार्टी इसे अपनी वैचारिक राजनीति और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े जनसमर्थन के प्रभाव के रूप में प्रस्तुत कर सकती है.

अखिलेश का यह कदम केवल छवि बदलने की कवायद साबित होगा या वास्तव में उनके सामाजिक समीकरण का विस्तार करेगा; भाजपा अपने राम मंदिर के नैरेटिव को कितना मजबूत रख पाती है और सपा हिंदू मतदाताओं के बीच कितनी स्वीकार्यता हासिल करती है, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा. फिलहाल दोनों दल अपने-अपने सियासी दांव चल रहे हैं, लेकिन इन दांवों का चुनावी परिणाम क्या होगा, यह वक्त और मतदाता तय करेंगे.

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