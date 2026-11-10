हापुड़: अचानक बारात लेकर पहुंचा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के घरवालों ने की मारपीट, फिर थाने में हुआ ये फैसला

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक गांव में सोमवार की दोपहर 21 वर्षीय अमन (पुत्र टीटू) अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बारात लेकर 19 वर्षीय प्रेमिका शिवानी पुत्री रवि के घर पहुंच गया. पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग के चलते अमन दीपावली की देर रात युवती के घर शादी की बात कहने गया था, जिसे उसने सहमति समझ लिया. दरवाजे पर अचानक बारात आने से नाराज परिजनों ने विवाद और मारपीट शुरू कर दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर मामले का निपटारा कराया.

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प्रेमी के बारात लेकर पहुंचने पर भड़का विवाद

युवती के घर अचानक बारात पहुंचने से उसके पिता और अन्य परिजन बेहद नाराज हो गए. दोनों पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक जा पहुंचा. हंगामे की सूचना मिलते ही हापुड़ देहात थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले आई, जहां काफी देर तक समझौते का प्रयास चलता रहा.

थाने में हुई समझौते की बातचीत

थाने में पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पारस मलिक ने युवती से बातचीत की, तो उसने स्पष्ट किया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के लुखराड़ा निवासी प्रेमी अमन के साथ रहना चाहती है. पुलिस ने मिशन शक्ति केंद्र में लड़की को बैठाकर वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की और उसकी लिखित तहरीर भी ली.

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प्रेमिका की रजामंदी से प्रेमी के साथ हुई विदा

युवक और युवती दोनों के बालिग होने तथा युवती द्वारा अपनी स्वेच्छा से प्रेमी के साथ जाने की बात स्पष्ट करने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया.पुलिस ने दोनों पक्षों से पूर्ण लिखा-पढ़ी करा ली, जिसके बाद युवती अपनी मर्जी से अमन और उसके परिवारजनों के साथ चली गई.

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