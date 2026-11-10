इजरायल में बिना नेतन्याहू बनेगी सरकार, किसे क्या पद मिलेगा आइजेनकोट ने बताया

इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश कर रहे विपक्षी गठबंधन ने सरकार गठन की प्रक्रिया के बीच संसद के अहम पदों को लेकर सहमति बना ली है. होने वाले प्रधानमंत्री गादी आइजेनकोट ने बताया कि 26वीं नेसेट यानी इजरायली संसद में किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी. इस समझौते में गादी आइजेनकोट के अलावा नफ्ताली बेनेट, यायर गोलान, एविग्डोर लिबरमैन और यायर लैपिड शामिल हैं.

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पांचों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि पूर्व मंत्री और यशर पार्टी के सांसद बनने जा रहे मटन कहाना को नेसेट का अगला स्पीकर बनाने पर सहमति बनी है. वहीं, पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन विदेश और रक्षा मामलों की अहम समिति के अध्यक्ष होंगे. बेनेट की पार्टी के नए सांसद लिरान अविशार बेन-होरिन को वित्त समिति की जिम्मेदारी दी जाएगी.

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סיכמתי עם שותפיי ראשי מפלגות השינוי והתיקון - נפתלי בנט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, על המועמדים המיועדים לתפקידי המפתח בכנסת ה-26 בתקופת המנדט להרכבת הממשלה. במסגרת ההסכמות, סיכמנו על המועמדים לתפקידים הבאים: * יו״ר הכנסת - השר לשעבר וח״כ המיועד מתן כהנא * יו״ר הוועדה המסדרת - ח״כ המיועד רועי פולקמן * יו״ר ועדת החוץ והביטחון - שר הביטחון לשעבר, ח״כ אביגדור ליברמן * יו״ר ועדת הכספים - ח״כ המיועדת לירן אבישר בן חורין הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. בנוסף, הסכמנו באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 10, 2026

इसके अलावा रॉय फोल्कमैन को हाउस कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है. इस समिति की जिम्मेदारी संसद के कामकाज और उससे जुड़े मामलों को संभालने की होगी.

बुधवार को संसद में रखे जाएंगे प्रस्ताव

गादी आइजेनकोट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने बदलाव और सुधार की राजनीति करने वाले अपने सहयोगियों के साथ अहम पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं. उन्होंने बताया कि समितियों की संरचना को इस सप्ताह हाउस कमेटी की बैठकों में अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद बुधवार को नेसेट के पूर्ण सत्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे. गठबंधन ने कुछ विशेष समितियां बनाने पर भी सहमति जताई है, जिनकी जानकारी बाद में दी जाएगी.

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यह समझौता 26वीं नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हुआ है. संसद के स्पीकर पद को लेकर गठबंधन के भीतर कई दिनों से बातचीत चल रही थी. शुरुआत में नफ्ताली बेनेट और लिबरमैन इस पद के लिए यायर लैपिड के नाम का समर्थन कर रहे थे, लेकिन आइजेनकोट चाहते थे कि यह पद उनकी पार्टी के पास रहे. आखिरकार आइजेनकोट और लिबरमैन के बीच सहमति बन गई.

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