Bhai Dooj 2026: भाई दूज को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है? इस पौराणिक कथा में छिपा है जवाब!

Bhai Dooj 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्ते को समर्पित होता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. वहीं, भाई भी अपनी बहनों को हमेशा साथ देने और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है? आइए जानते हैं भाई दूज को यम द्वितीया कहने की वजह और इसका धार्मिक महत्व.

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भाई दूज को यम द्वितीया क्यों कहते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज का संबंध मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना से है. पौराणिक कथा के अनुसार, यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं. वह लंबे समय से चाहती थीं कि उनके भाई एक दिन उनके घर आएं और उनके साथ समय बिताएं. कई बार बुलाने के बाद एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे.

भाई के आने की खुशी में यमुना ने उनका खूब स्वागत किया. उन्होंने यमराज को भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया. बहन के इस प्रेम और आदर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा.

इस पर यमुना ने वरदान मांगा कि हर साल यमराज इस दिन उनके घर आएं और जो बहन इस दिन अपने भाई को प्रेम से तिलक लगाए, उसके भाई को लंबी उम्र और सुख-समृद्धि मिले. यमराज ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली.

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भाई दूज का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि तभी से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई. इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है. मान्यता यह भी है कि भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे यमराज की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

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