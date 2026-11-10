ब्रिटेन का सबसे पुराना इंडियन रेस्टोरेंट खतरे में, किंग चार्ल्स से लगाई बचाने की गुहार

ब्रिटेन में भारतीय खाने का स्वाद और उसकी पहचान करीब 100 साल पुराने एक रेस्टोरेंट से जुड़ी है. लंदन के मशहूर रीजेंट स्ट्रीट पर मौजूद इस रेस्टोरेंट ने कभी विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रांडो जैसी बड़ी हस्तियों की मेजबानी की थी.

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बकिंघम पैलेस के कार्यक्रमों में भी यहां का खाना परोसा जा चुका है. लेकिन अब इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. हालात ऐसे हैं कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से इसे बचाने की गुहार लगाई है. कर्मचारियों का कहना है कि अगर यह रेस्टोरेंट बंद हुआ तो लंदन के इतिहास का एक अहम हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाएगा.

100 साल पुराना है वीरास्वामी रेस्टोरेंट

लंदन के रीजेंट स्ट्रीट पर स्थित इस रेस्टोरेंट का नाम है वीरास्वामी ( Veeraswamy). इसे ब्रिटेन का सबसे पुराना भारतीय रेस्टोरेंट माना जाता है. इसकी शुरुआत साल 1926 में एडवर्ड पामर ने की थी. पामर ब्रिटिश-इंडियन सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे.

करीब एक सदी के सफर में वीरास्वामी सिर्फ भारतीय खाने का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि लंदन की पहचान का हिस्सा बन गया. यहां कई नामी हस्तियां खाना खाने पहुंच चुकी हैं. इनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन और हॉलीवुड स्टार मार्लन ब्रांडो शामिल हैं.

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रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार भी मिल चुका है. इतना ही नहीं, बकिंघम पैलेस में आयोजित कार्यक्रमों के लिए भी यहां से खाना भेजा जा चुका है. यही वजह है कि इसके बंद होने की आशंका ने न सिर्फ कर्मचारियों, बल्कि इसके पुराने ग्राहकों और खाने के शौकीनों को भी परेशान कर दिया है.

क्यों बंद हो सकता है यह ऐतिहासिक रेस्टोरेंट?

दरअसल, वीरास्वामी जिस इमारत में चलता है, उसका नाम विक्टरी हाउसहै. इस इमारत का मालिकाना हक क्राउन इस्टेट के पास है. यह संस्था ब्रिटिश राजशाही की संपत्तियों का प्रबंधन करती है.

मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राउन एस्टेट इस इमारत का बड़े स्तर पर रेनोवेशन करना चाहता है. संस्था का कहना है कि विक्टरी हाउस को आधुनिक सुविधाओं और मौजूदा मानकों के हिसाब से तैयार करने के लिए व्यापक मरम्मत की जरूरत है. इस काम के चलते रेस्टोरेंट को यहां से हटना होगा और उसके लीज एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

रेस्टोरेंट के मालिक रंजीत मथरानी ने इस फैसले का विरोध किया है. उनका आरोप है कि उनके कारोबार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से एक ऐतिहासिक संस्थान को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी.

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इस मामले में गुरुवार को अदालत में सुनवाई भी शुरू हुई. वीरास्वामी की मूल कंपनी MW Eat की तरफ से पेश वकील गाय फेदरस्टनहॉ केसी ने दावा किया कि रेस्टोरेंट को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इमारत में नए और आलीशान ऑफिस बनाने की योजना के बीच मालिक भारतीय रेस्टोरेंट को जगह नहीं देना चाहता?

हालांकि, क्राउन एस्टेट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उसका कहना है कि रेस्टोरेंट के भारतीय होने या वहां परोसे जाने वाले खाने का इस फैसले से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं कर्मचारियों ने कहा- यह सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, हमारा परिवार है

रेस्टोरेंट को बचाने की मुहिम में वहां काम करने वाले कर्मचारी भी खुलकर सामने आए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वीरास्वामी उनके लिए सिर्फ नौकरी करने की जगह नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है.

रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लाल रंग की खास यूनिफॉर्म पहनकर ग्राहकों का स्वागत करने वाले 73 साल के मार्टिन पिछले नौ साल से यहां काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस ऐतिहासिक जगह को बंद होते देखना बेहद दुखद होगा.

मार्टिन के मुताबिक, यह जगह लंदन की पहचान का हिस्सा है. उन्हें लगता है कि इतिहास की कीमत पर लालच को तरजीह दी जा रही है. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर यह रेस्टोरेंट किसी मशहूर सेलिब्रिटी शेफ का होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता?

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एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि यहां कई पीढ़ियों से लोग खाना खाने आते रहे हैं. कर्मचारियों के बीच भी परिवार जैसा रिश्ता है. अगर वीरास्वामी बंद हुआ तो रीजेंट स्ट्रीट पहले जैसा नहीं रहेगा.

ग्राहक भी रेस्टोरेंट को बचाने के समर्थन में

इस रेस्टोरेंट को बचाने की मांग सिर्फ इसके कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. इसके समर्थन में अब तक करीब 20 हजार लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका भी जमा की जा चुकी है. मशहूर शेफ रेमंड ब्लांक और मिशेल रू जैसे बड़े नाम भी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं.

रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी इसके बंद होने की आशंका से दुखी हैं. 29 साल के विजय ने बताया कि वह कई बार यहां खाना खाने आ चुके हैं. जब भी काम के सिलसिले में ब्रिटेन आते हैं, तो यहां लंच करने की कोशिश जरूर करते हैं.

उनके मुताबिक, लंदन में भारतीय खाने के लिए यह सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां खाने और सर्विस की अपनी अलग पहचान है. किसी तरह के दिखावे के बजाय पूरा ध्यान खाने की गुणवत्ता पर दिया जाता है.

क्राउन एस्टेट ने भी रखी अपनी दलील

दूसरी तरफ क्राउन एस्टेट का कहना है कि वह इस फैसले को हल्के में नहीं ले रहा है. संस्था ने रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने पोर्टफोलियो में ही दूसरी जगह तलाशने में मदद देने और आर्थिक मुआवजा देने की पेशकश की है.

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Crown Estate के मुताबिक, विक्टरी हाउस की व्यापक मरम्मत जरूरी है और इमारत को आधुनिक मानकों के हिसाब से तैयार करना उसकी जिम्मेदारी है. संस्था ने यह भी कहा कि उसने एम डब्लू इट की ओर से दिए गए वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं मिला जो उसकी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों के अनुकूल हो.

क्राउन एस्टेट की कमाई ब्रिटेन सरकार के खजाने में जाती है और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक खर्चों के लिए किया जाता है. इसलिए संस्था का कहना है कि उसे टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होता है.

फिलहाल इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी है. एक तरफ करीब 100 साल पुरानी भारतीय खाने की विरासत को बचाने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ इमारत के नवीनीकरण और संपत्ति प्रबंधन की दलील दी जा रही है. अब देखना होगा कि अदालत का फैसला वीरास्वामी के भविष्य की क्या तस्वीर तय करता है.

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