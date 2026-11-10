Peanut Chikki Recipe: मूंगफली और गुड़ से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी चिक्की, नोट करें रेसिपी

Peanut Chikki Recipe: सर्दियों के मौसम में कुछ मीठा और कुरकुरा खाने का मन हो तो गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की बेस्ट ऑप्शन है. यह स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, इसे घर पर बनाना भी उतना ही आसान है. गुड़ की मिठास और भुनी हुई मूंगफली का कुरकुरापन इस चिक्की को खास बनाता है. बाजार में मिलने वाली चिक्की अक्सर लोग बड़े चाव से खाते हैं लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. मूंगफली, गुड़ और मक्खन जैसी कुछ चीजों की मदद से आप घर पर बाजार जैसी कुरकुरी चिक्की बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए बस गुड़ की चाशनी को सही तरीके से पकाना जरूरी है, ताकि चिक्की जमने के बाद अच्छी तरह सख्त और कुरकुरी बने. तो आइए जानते हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

250 ग्राम मूंगफली

200 ग्राम गुड़

25 ग्राम मक्खन

½ कप पानी

ट्रे चिकनी करने के लिए थोड़ा घी

मूंगफली की चिक्की घर पर कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक कड़ाही गर्म करें और उसमें मूंगफली डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लें. जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो उसके छिलके निकाल दें. अब इन्हें हल्का दरदरा कूट लें. ध्यान रखें कि मूंगफली का पाउडर न बने. अब एक कड़ाही में गुड़ और आधा कप पानी डालकर गर्म करें. गुड़ को लगातार चलाते रहें, ताकि वह अच्छी तरह पिघल जाए. इसे तब तक पकाएं, जब तक चाशनी गाढ़ी न हो जाए. चाशनी तैयार हुई है या नहीं, यह जांचने के लिए इसकी कुछ बूंदें ठंडे पानी में डालें. अगर बूंद जमकर सख्त हो जाए तो चाशनी तैयार है. अब तैयार गुड़ की चाशनी में मक्खन डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसमें भुनी हुई मूंगफली डाल दें. सभी चीजों को तेजी से मिलाएं, ताकि मूंगफली पर गुड़ की चाशनी अच्छी तरह लग जाए. अब एक थाली या ट्रे में थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें. इसमें मूंगफली और गुड़ का तैयार मिश्रण डालें. इसे बेलन या चम्मच की मदद से करीब 1 इंच मोटाई में फैला दें. मिश्रण के हल्का गर्म रहते ही चाकू से मनचाहे आकार में निशान लगा दें. जब चिक्की पूरी तरह ठंडी और सख्त हो जाए तो इसे निशान के हिसाब से चौकोर या मनचाहे आकार में काट लें. आपकी कुरकुरी मूंगफली की चिक्की तैयार है. इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं. घर पर बनी गुड़ और मूंगफली की चिक्की को आप सुबह या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं. इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं.

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