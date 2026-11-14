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मेहंदी लगा के रखना... जॉर्जिया की बच्ची ने गाया SRK का गाना, 5.3 करोड़ व्यूज

जॉर्जिया की एक छोटी बच्ची का शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मशहूर गाने 'मेहंदी लगाके रखना' पर डांस और गाने की कोशिश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

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भारतीय दर्शक भी बच्ची के वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं (Photo:Insta/@anamaria_eva_)
भारतीय दर्शक भी बच्ची के वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं (Photo:Insta/@anamaria_eva_)

बॉलीवुड के गानों का क्रेज भारत तक सीमित नहीं है. इसका एक नया उदाहरण जॉर्जिया की इस छोटी बच्ची का वीडियो है, जो शाहरुख खान और काजोल के मशहूर गाने 'मेहंदी लगाके रखना' पर डांस और गाने की कोशिश करती नजर आ रही है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने धमाल मचा दिया है. इसे अबतक 53 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

वीडियो में बच्ची एक बुजुर्ग शख्स के साथ आग के पास बैठी नजर आती है. दोनों ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे होते हैं. तभी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का लोकप्रिय गाना 'मेहंदी लगाके रखना' बजता है.

गाना शुरू होते ही बच्ची का अंदाज बदल जाता है. वह अपने हाथों से डांस के स्टेप्स करने लगती है और साथ-साथ गाने की कोशिश भी करती है. उसके एक्सप्रेशंस और मासूम अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

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पास बैठे बुजुर्ग शख्स भी बच्ची को देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं. वीडियो में दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

बच्ची का यह वीडियो इंस्टाग्राम क्रिएटर @anamaria_eva_ ने शेयर किया है. वह अलग-अलग भाषाओं के गानों पर गाने और डांस करने वाले वीडियो पोस्ट करती हैं.

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मेहंदी लगाके रखना' वाले वीडियो ने उनके बाकी वीडियोज की तुलना में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की इसे 5.3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि पोस्ट पर 80 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं.

देखें वीडियो

भारतीय दर्शक भी बच्ची के वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भारत से नमस्ते, तुम बहुत प्यारी हो.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि बच्ची की वजह से उसका इंटरनेट इस्तेमाल करना सार्थक हो गया.

कुछ लोगों ने इस बात की भी तारीफ की कि बच्ची अलग-अलग भाषाओं के गानों पर वीडियो बनाती है. एक यूजर ने लिखा कि अलग-अलग भाषाओं में गाने की उसकी कोशिश बेहद प्यारी है.

शाहरुख-काजोल के गाने ने फिर जीता दिल

'मेहंदी लगाके रखना' साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का मशहूर गाना है. फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी थी और यह गाना आज भी भारतीय शादियों और समारोहों में खूब सुनाई देता है.

जॉर्जिया की बच्ची के वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि बॉलीवुड का संगीत भाषा और देश की सीमाओं से आगे जाकर लोगों को जोड़ सकता है. भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठी बच्ची का इस गाने पर झूमना और उसे अपने अंदाज में गाने की कोशिश करना इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

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