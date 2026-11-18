उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है. मथुरा में आयोजित महत्वपूर्ण योजना बैठक में बीजेपी ने एक व्यापक चुनावी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों से 'जन आशीर्वाद यात्रा' निकाली जाएगी जो उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट से होकर गुजरेगी.

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अगले महीने से शुरू होने वाली इन जन आशीर्वाद यात्राओं की कमान केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और दिग्गज नेताओं को सौंपी जाएगी. प्रदेश भर का भ्रमण करने के बाद इन सभी छह यात्राओं का भव्य समापन राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली के रूप में होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं.

चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद मैदान में उतरेंगे. पार्टी शीर्ष नेताओं के उत्तर प्रदेश में सघन दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

'कार्यकर्ता सर्वोपरि': फीडबैक के आधार पर बांटे जाएंगे टिकट

बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बूथ सम्मेलनों और 'शक्ति केंद्र सम्मेलनों' का आयोजन किया जाएगा, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे.बैठक में 'कार्यकर्ता सर्वोपरि' का संकल्प दोहराया गया है. राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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मंत्री जिलों में जाकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और उन्हें पूरा सम्मान देंगे. इस मुलाकात के दौरान संगठन और सरकार के कामकाज पर कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जाएगा. इसी ग्राउंड फीडबैक को विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे का मुख्य आधार बनाया जाएगा.

विपक्ष के बयानों का आक्रामक जवाब देने और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है. हर जिले में प्रमुख यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की पहचान की जाएगी. पार्टी अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और विपक्षी रणनीति की काट के लिए इन डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का सहयोग लेगी.

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