करियर की शुरुआत करने वालों के लिए एक अच्छी इंटर्नशिप मिस करना निराशाजनक हो सकते है लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं. एक रिजेक्शन आपके करियर को डिफाइन नहीं करता है, खासकर तब जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में खुद को साबित करने में लगे हुए हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिसर्च में रुचि रखने वाले IIT ग्रेजुएट आदित्य शर्मा के करियर में भी इस तरह की समस्या रुकावट, जरूर बनी लेकिन इस परेशानी ने उनके लिए टर्निंग पॉइंट बना दिया.

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आदित्य ने IITs से एक साथ दो डिग्री करने से लेकर बिटकॉइन इकोसिस्टम में योगदान देने, कई ओपन-सोर्स ग्रांट पाने और नैशविले में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बोलने तक कई सफलताएं हासिल की है. उन्हें अब जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख (TUM) से एडमिशन का ऑफर भी मिल गया है. लेकिन खास बात ये है कि उनकी यह जर्नी किसी परफेक्ट प्लान के साथ शुरू नहीं हुई थी बल्कि रिजेक्शन के साथ हुई थी.

दो IIT की डिग्री और सॉफ्टवेयर में करियर

बता दें कि आदित्य ने अपने करियर की शुरुआत 2019 से 2023 तक इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BHU), वाराणसी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की. हालाँकि, उनकी दिलचस्पी उनके मुख्य इंजीनियरिंग विषय से कहीं ज्यादा थी.

वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते थे. इसके लिए जब वह अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें डेटा साइंस और एप्लीकेशन में IIT मद्रास बैचलर ऑफ साइंस (BS) प्रोग्राम के बारे में पता चला. अपनी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस स्किल्स को मजबूत करने का मौका देखकर, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जारी रखते हुए जनवरी 2021 में प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया.

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अलग-अलग IIT से दो डिग्री मैनेज करना आसान नहीं था. एक समय पर आदित्य ने एक ही सेमेस्टर में चार IIT मद्रास BS कोर्स पूरे करने की कोशिश की, उन्हें लगा कि वह अपनी रेगुलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ-साथ वर्कलोड भी मैनेज कर सकते हैं.

लेकिन, यह अनुभव मुश्किल साबित हुआ और इससे उन्हें एक जरूरी सबक मिला कि ज्यादा काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप तेजी से आगे बढ़ेंगे. अपनी सीमाओं को समझना, कामों को प्राथमिकता देना और सोच-समझकर एकेडमिक फैसले लेना भी उतना ही जरूरी है. इसके बाद आखिरकार उन्होंने दिसंबर 2025 में IIT मद्रास का BS प्रोग्राम पूरा किया.

गूगल समय ऑफ कोड मिस करने का अनुभव ने दिए कई लर्निंग

आदित्य को याद है कि एक झटका यह था कि उन्हें Google Summer of Code (GSoC) के लिए नहीं चुना गया. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ओपन-सोर्स कंट्रीब्यूशन में अनुभव पाने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए, यह मौका चूकना निराशाजनक हो सकता था.

लेकिन उन्होंने इसे हार मानने की वजह के बजाय सीखने का अनुभव माना. एक रिजेक्शन से अपने करियर को रोकने के बजाय आदित्य ने अपने नजरिए को फिर से देखा और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और दूसरे मौकों के लिए तैयारी करने पर ध्यान दिया.

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उनकी कोशिशें तब रंग लाईं जब उन्हें समर ऑफ बिटकॉइन में मौका मिला. यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को बिटकॉइन इकोसिस्टम में ओपन-सोर्स डेवलपमेंट से इंट्रोड्यूस कराता है. यह मौका उनके करियर में एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

बिटकॉइन से लेकर नैशविले कॉन्फ्रेंस तक

समर ऑफ बिटकॉइन के साथ जुड़ने से आदित्य ने ओपन सोर्स और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में कई मौके खुल गए. साल 2021 में अपने पहले काम के दौरान, उन्होंने BOLT12 ऑफर, इनवॉइस और इनवॉइस रिक्वेस्ट को डीकोड करने के लिए एक NPM पैकेज बनाया और WebSocket के जरिए एक कोर लाइटनिंग नोड से कनेक्ट करने पर काम किया. उनके काम ने उन्हें 2022 में दूसरी समर ऑफ बिटकॉइन इंटर्नशिप दिलाने में मदद की, जहां उन्होंने लाइटनिंग नेटवर्क के प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन्स में योगदान दिया.

इस अनुभव से उन्हें भविष्य के ग्रुप्स को मेंटर करने का रिटर्न ऑफर मिला और कई ओपन-सोर्स ग्रांट मिले. ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (HRF) ग्रांट के तहत, उन्होंने लाइटनिंग नेटवर्क स्पेसिफिकेशन में पीयर स्टोरेज बैकअप के लिए एक प्रपोजल का ड्राफ्ट तैयार किया और कोर लाइटनिंग के लिए फीचर को इम्प्लीमेंट किया. बाद में उन्हें लाइटनिंग डेव किट (रस्ट) और कोर लाइटनिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए ओपनसैट्स ग्रांट मिला. उनके योगदान की वजह से उन्हें नैशविले में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बोलने का न्योता भी मिला, जो एक युवा डेवलपर के तौर पर उनके सफर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ.

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सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर सिक्योरिटी रिसर्च तक

उनके ओपन-सोर्स योगदान ने उन्हें बिटकॉइन इकोसिस्टम में अपनी पहचान बनाने में मदद की, वहीं आदित्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी रिसर्च में प्रोफेशनल अनुभव भी बना रहे थे. उन्होंने 2020 में कोहबी में एक वेब डेवलपमेंट इंटर्न के रूप में अपनी प्रोफेशनल यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने Google AMP और Firebase Database का उपयोग करके एक वेबसाइट पर काम किया.

इसके बाद से दिसंबर 2021 में, वह ब्लॉकस्ट्रीम में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न के तौर पर शामिल हुए. रस्टी रसेल की मेंटरशिप में, उन्होंने WebSocket के ज़रिए लाइटनिंग प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्पार्क वॉलेट को प्रोग्राम करने पर काम किया.

इसके बाद उन्होंने अगस्त 2022 से सितंबर 2023 तक साइलेंस लैबोरेटरीज में सिक्योरिटी रिसर्च इंजीनियर के तौर पर काम किया. इन अनुभवों ने उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग-अलग पहलुओं को समझने में मदद की जिसमें वेब डेवलपमेंट और प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन से लेकर सिक्योरिटी रिसर्च और ओपन-सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही और कई चीजें शामिल थीं.

एक नया मील का पत्थर: जर्मनी के टुम से एडमिशन ऑफर

रिसर्च और गहरी टेक्निकल लर्निंग में आदित्य की दिलचस्पी ने उन्हें इंटरनेशनल एकेडमिक मौकों की ओर भी खींचा. उनकी मेहनत ने उस समय कमाल कर दिखाया जब उन्हें जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख (TUM) से एडमिशन का ऑफर मिला है, जो उनकी पढ़ाई के सफर एक अगले पड़ाव पर पहुंच गया.

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मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर डेटा साइंस की पढ़ाई करने, लाइटनिंग नेटवर्क में योगदान देने और रिसर्च के मौकों को खोजने तक, उनका सफर दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स अपने असली एकेडमिक सब्जेक्ट्स की सीमाओं से आगे करियर बना सकते हैं. इसके लिए उन्होंने IIT मद्रास BS प्रोग्राम को क्रेडिट दिया, जिसने उन्हें मजबूत फंडामेंटल्स बनाने और उनकी टेक्निकल ग्रोथ के लिए एक बेस दिया.

इंटर्नशिप की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स को उनकी क्या सलाह है?

जो स्टूडेंट्स कॉलेज में जल्दी इंटर्नशिप पाने और शानदार रिज्यूमे बनाने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए आदित्य का एक आसान मैसेज है कि अभी भी जल्दी आगे बढ़ने की घबराहच में जल्दबाजी न करें. उनका मानना ​​है कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई की शुरुआत से ही इंटर्नशिप के पीछे भागने के बजाय पहले अच्छा सीखने वाला बनने पर ध्यान देना चाहिए. लंबे समय में मजबूत फंडामेंटल्स बनाना, कॉन्सेप्ट्स को समझना और खुद से सीखने की क्षमता डेवलप करना ज्यादा जरूरी है. उनका अपना अनुभव इस विश्वास को और पक्का करता है. एक भी मौका चूकने के बाद भी निराश होने के बजाय, उन्होंने सीखना जारी रखा, ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर किया और अपनी टेक्निकल स्किल्स को मजबूत किया.

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