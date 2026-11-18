Agni Panchak 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचक काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है. पंचक की अवधि पांच दिनों की होती है. इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है. बता दें कि पंचक की शुरुआत सप्ताह के जिस दिन होती है, उसी के आधार पर उसका नाम और प्रभाव निर्धारित होता है.

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वहीं, इस माह में पंचक की शुरुआत 17 नवंबर 2026 मंगलवार से हो चुकी है. मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में आग से जुड़ी दुर्घटनाओं और आर्थिक नुकसान की आशंका रहती है. इसलिए इन पांच दिनों में लकड़ी, ईंधन और मशीनरी से जुड़े कार्यों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अग्नि पंचक के दौरान किन कार्यों को करने से बचना चाहिए.

अग्नि पंचक में भूलकर भी न करें ये 5 काम

1. लकड़ी से जुड़े काम करने से बचें

अग्नि पंचक के दौरान लकड़ी से जुड़े काम शुरू करना शुभ नहीं माना जाता है. इस समय लकड़ी खरीदने या उससे संबंधित कोई बड़ा काम करने से बचना चाहिए.

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2. न खरीदें ये चीजें

इस दौरान पेट्रोल, डीजल और आग पकड़ने वाली अन्य चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से अग्नि संबंधी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है.

3. मकान का निर्माण या मरम्मत न करवाएं

अग्नि पंचक के दौरान घर की नींव रखना, छत डलवाना या नया निर्माण कार्य शुरू करना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान ऐसे काम करने से घर में परेशानियां आ सकती हैं.

4. मशीन और औजार खरीदने से बचें

इन दिनों भारी मशीन, बिजली के सामान और औजारों की खरीदारी से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दौरान इनसे जुड़े काम करने पर दुर्घटना हो सकती है.

5. आग से जुड़े कामों में लापरवाही न करें

अग्नि पंचक के दौरान आग और बिजली से जुड़े कामों में सावधानी रखनी चाहिए. गैस चूल्हे और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

अग्नि पंचक 2026 कब से कब तक रहेगा?

पंचांग के अनुसार, नवंबर 2026 में अग्नि पंचक की शुरुआत 17 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 31 मिनट से हो चुकी है. इसका समापन 22 नवंबर 2026 को सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर होगा.

अग्नि पंचक के उपाय

अग्नि पंचक के दौरान कुछ धार्मिक उपाय करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इन उपायों को करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है. इस दौरान हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं. इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े और धन का दान करना भी शुभ माना जाता है.



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