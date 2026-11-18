जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी के बाद सुरक्षाकर्मियों में जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया. हाल ही में CRPF के नाके पर हुए कायराना हमले का मास्टरमाइंड और खूंखार लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ भट सुरक्षा बलों के साथ हुई एनकाउंटर में मारा गया.

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इस एनकाउंटर के बाद जवानों के जश्न का एक वीडियो सामने आया है. इसमें एनकाउंटर में शामिल जवान अपनी कामयाबी पर खुश होते और पोज देकर तस्वीरें क्लिक कराते नजर आए. लतीफ के एनकाउंटर के बाद अपनी गाड़ी से रवाना होते हुए एक जवान ने कहा, 'हमने उसे मार गिराया.'

आतंकी लतीफ भट के खात्मे के बाद CRPF के DG ने भी खुशी जताई. सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'बधाई साथियों. कुछ डिशेज ठंडी सर्व करना ही अच्छा होता है, भले ही मौसम कितना भी ठंडा क्यों न हो.'

हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इस एनकाउंटर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका ये पोस्ट साफ तौर पर पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों पर हुए हमले का बदला लेने की ओर इशारा कर रहा था.

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मस्जिद में छिपा था आतंकी, घंटों चला सर्च ऑपरेशन

ये एनकाउंटर बुधवार तड़के शुरू हुई थी. आतंकी लतीफ भट कुलगाम के जंगलपोरा इलाके में एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था. उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े. ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, 9 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने लतीफ को हथियार डालने के लिए कई बार समझाया.

इसके अलावा, कुलगाम के SSP इनायत अली ने खुद एक लंबी वीडियो कॉल के जरिए लतीफ से बात की. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सरेंडर कर देता है, तो उसकी जान बख्श दी जाएगी.

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सरेंडर से इनकार और फिर हुई जवाबी कार्रवाई

हालांकि, लतीफ भट ने सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि 'अल्लाह के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है.' इसके बाद, सुबह करीब 2:45 बजे उसने मस्जिद के भीतर से ही सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया.

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