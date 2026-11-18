देश की प्रीयियम ट्रेनों में से एक वंदे भारत पर पथराव की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को गांधीनगर से मुंबई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया. खास बात यह है कि चार महीनों में सूरत के पास से वंदे भारत पर पथराव की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

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घटना 17 नवंबर की है. मंगलवार को गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 20902) पर शाम 5:23 बजे पथराव हुआ था. वंदे भारत के C4 कोच में यात्रा कर रहे यात्री ने रेलवे पुलिस को जानकारी दी थी. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और जांच के आदेश दिए. यात्री ने बताया कि खिड़की के शीशे पर किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई थी.

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चार महीनों में वंदे भारत पर पथराव की 3 घटनाएं

गनीमत रही कि इस घटना में यात्रियों को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि अंदर का शीश सुरक्षित था. लेकिन बाहर का शीशा चटक गया था. पुलिस दल ने रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन मौके पर कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला. वेस्टर्न रेलवे के PRO अनुभव सक्सेना ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में किसी असामाजिक तत्व की मौजूदगी का पता नहीं है. फिलहाल मामले में उधना रेलवे पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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गौरतलब है, 10 दिन पहले भी अमरेली में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ था. 4 महीनों में सूरत के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की 3 घटनाएं सामने आई हैं.

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