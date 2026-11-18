समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपनी पूरी जिला टीम को हटा दिया है. जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर 'एडवोकेट' उर्फ बबलू प्रधान समेत जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की जिम्मेदारी खत्म कर दी गई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने 17 नवंबर को इसका आदेश जारी किया. यह फैसला सिर्फ जिला संगठन तक सीमित नहीं रहा. हापुड़ में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों की जिला इकाइयों को भी भंग कर दिया गया है.

और पढ़ें

श्याम लाल पाल की ओर से जारी कार्यालय-ज्ञाप में हापुड़ की जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश दिया गया है. इसके तहत जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर समेत जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को पदमुक्त कर दिया गया है. पार्टी के फ्रंटल संगठनों की हापुड़ जिला इकाइयों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों और सदस्यों पर भी यह फैसला लागू होगा.

17 नवंबर को जारी हुआ आदेश

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने यह कार्यालय-ज्ञाप 17 नवंबर 2026 को जारी किया. पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं और इसका क्रमांक 639/2026 है. इसकी प्रतिलिपि पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, आनंद गुर्जर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव को भी भेजी गई है.

फिलहाल पार्टी के आदेश के बाद हापुड़ में जिला संगठन और उससे जुड़े फ्रंटल संगठनों की पुरानी कार्यकारिणियां भंग हो गई हैं. नई टीम को लेकर आदेश में कोई घोषणा नहीं की गई है.

---- समाप्त ----