दिल्ली का खान मार्केट दुनिया के सबसे महंगे रिटेल बाजारों में अपनी जगह बनाए हुए है. कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट 'Main Streets Across the World 2026' के मुताबिक, खान मार्केट ग्लोबल रैंकिंग में 24वें स्थान पर है. ये दुनिया के 147 प्रमुख रिटेल बाजारों में शामिल भारत का इकलौता बाजार है.

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खान मार्केट में दुकानों का सालाना हेडलाइन किराया 14 फीसदी बढ़कर 238 डॉलर प्रति वर्ग फीट हो गया है. भारतीय रुपये में ये हर महीने के हिसाब से करीब 1,875 रुपये प्रति वर्ग फीट बैठता है, यानी 1,000 वर्ग फीट की दुकान का अनुमानित मासिक किराया करीब 18.75 लाख रुपये है.

दुनिया की सबसे महंगी रिटेल स्ट्रीट!

रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की अपर फिफ्थ एवेन्यू ने दुनिया की सबसे महंगी रिटेल स्ट्रीट का स्थान हासिल किया है. यहां सालाना किराया 35 फीसदी बढ़कर 2,700 डॉलर प्रति वर्ग फीट पहुंच गया है. 2025 में ये तीसरे स्थान पर थी. लंदन की न्यू बॉन्ड स्ट्रीट 2,230 डॉलर प्रति वर्ग फीट सालाना किराये के साथ दूसरे और इटली के मिलान की विया मोंटेनापोलियोन 2,160 डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है. दुनिया के प्रमुख रिटेल बाजारों में किराया औसतन 3 फीसदी बढ़ा है, जबकि 2025 में ये बढ़ोतरी 4.3 फीसदी थी.

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भारत के रिटेल बाजारों का दम!

एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में प्राइम रिटेल किराये में सालाना 3.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस क्षेत्र में भारत सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला बाजार रहा. कई भारतीय हाई स्ट्रीट बाजारों में किराये की बढ़ोतरी दो अंकों में दर्ज की गई. एशिया-पैसिफिक रैंकिंग में दिल्ली का खान मार्केट 25वें स्थान पर है. इसके बाद गुरुग्राम का गैलेरिया मार्केट 28वें, कनॉट प्लेस 29वें और मुंबई की लिंकिंग रोड 33वें स्थान पर है. मुंबई की लिंकिंग रोड पर किराया 28 फीसदी बढ़ा, जो पूरे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है.

देश के बड़े बाजारों में बढ़े किराए!

रिपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के कई प्रमुख रिटेल बाजार भी शामिल हैं. गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट में किराया 1,375 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति महीने है. कनॉट प्लेस में ये 1,325 रुपये और मुंबई की लिंकिंग रोड पर 1,175 रुपये है. मुंबई के पार्क स्ट्रीट और फोर्ट/फाउंटेन में किराया 650 रुपये, जबकि बेंगलुरु के विट्टल माल्या रोड पर 425 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति महीने दर्ज किया गया है.

फैशन ब्रांड्स की सबसे ज्यादा मांग!

कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक, दुनिया की 30 प्रमुख रिटेल स्ट्रीट्स पर 8.15 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जगह की लीजिंग हुई. इस दौरान 153 नए लीज और स्टोर ओपनिंग दर्ज किए गए. इस लीजिंग गतिविधि में 80 फीसदी से ज्यादा रिटेलर्स ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार संबंधित बाजार में दुकान खोली. वहीं, लीज पर ली गई जगह में करीब 90 फीसदी हिस्सेदारी इंटरनेशनल ब्रांड्स की रही.

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कैटेगरी के लिहाज से फैशन ब्रांड्स सबसे आगे रहे. कुल लीजिंग सौदों में इनकी हिस्सेदारी 50 फीसदी और लीज पर ली गई, जगह में 57 फीसदी रही. कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया के हेड ऑफ रिटेल मिलिन रोहिनेश के मुताबिक, भारत के रिटेल बाजार में खपत, रिटेलर्स के विस्तार और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग से मजबूती बनी हुई है. प्रमुख बाजारों में सीमित अच्छी जगह और रिटेलर्स की मजबूत मांग किराये को बढ़ा रही है.

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