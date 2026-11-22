पढ़ाई को लेकर अवध ओझा का नजरिया हमेशा से सीधा, तीखा और व्यावहारिक रहा है. इंडिया टुडे-आजतक मास्टरक्लास के 'अपना टाइम आएगा' सत्र में उन्होंने अपने बचपन और स्कूल के दिनों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि असली पढ़ाई समझने की होती है, रट्टा मारने या दिखावे की नहीं.

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सत्र के दौरान अवध ओझा ने कहा कि 'पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है... पर वो समझ में आनी चाहिए, वो रैंचो मॉडल की पढ़ाई होनी चाहिए, वो चतुर्लिंगम मॉडल की नहीं होनी चाहिए'

बायोलॉजी क्लास और सवाल पूछने की जिद

अपने स्कूली दिनों का किस्सा सुनाते हुए अवध ओझा ने बताया कि वे इसलिए कम पढ़ते थे क्योंकि वे सवाल करते थे, और कई बार टीचर उन्हें डांट देते थे. उन्होंने एक बायोलॉजी टीचर की घटना का जिक्र किया, जिन्होंने एक चैप्टर यह कहकर छोड़ दिया था कि वह महत्वपूर्ण नहीं है.

उनके शब्दों में, "हमारे टीचर थे बायोलॉजी के... उन्होंने एक चैप्टर था वो छोड़ दिया. बोला कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू स्टडी बाई योरसेल्फ, आई विल गिव यू द नोट्स. अरे मैंने कहा नो सर, वेरी इम्पोर्टेंट सर... मैं सीधे प्रिंसिपल के पास गया... बोला फादर, ही हैज लेफ्ट अ चैप्टर एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट."

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उन्होंने बताया कि जब चैप्टर पढ़ाने की बारी आई और डायग्राम व सवालों का जिक्र आया, तो माहौल कैसा बना. उनके मुताबिक, "बात पढ़ाने की नहीं, उनको शर्म आ रही थी... फिर मैंने कहा सर, आई हैव अ क्वेश्चन... बोले मुझे पता था तुम बदतमीजी करोगे, यू गेट आउट फ्रॉम क्लास."

किताबों के सम्मान से आगे: 'विजन' की बात

सत्र में अवध ओझा ने यह भी कहा कि केवल किताबों को छूने या रटने से बात नहीं बनती, बल्कि जो पढ़ा और समझा जाए, उससे विजन बननी चाहिए.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपने एक प्रोफेसर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों करते हैं? तो बोला बेटा ये किताबें जो है ना, ये आज्ञा चक्र को ओपन करती है, तुम्हें विजन देती है. और विजनरी आदमी ही महान हो सकता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता.'

उन्होंने कहा कि विषय को रटने के बजाय उसकी जड़, संदर्भ और व्यावहारिक समझ पर ध्यान देना ही पढ़ाई को सार्थक बनाता है.

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