उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा की ओर से 26 सीटों का ऑफर दिए जाने और पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने पर नाराजगी जताई थी. अब समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल ने इमरान मसूद पर निशाना साधा है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए.

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मनीष ने दावा किया कि कांग्रेस के चुनाव चिह्न यानी हाथ के पंजे पर जनता वोट देना ही नहीं चाहती. मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के गोवा प्रभारी और पार्टी की व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में इमरान मसूद की बयानबाजी पर नाराजगी जताई.

उन्होंने लिखा कि घी हजम नहीं हुआ. सुबह होते ही ये आदमी मीडिया बुलाकर बकवास करना शुरू कर देता है. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस का कोई नेता इमरान मसूद को उनके बयान देने के तरीके पर क्यों नहीं टोकता.

'कांग्रेस हजार-दो हजार वोटों में सिमट जाती है'

सपा के गोवा प्रभारी मनीष अग्रवाल ने सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भी तंज कसा. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस उन सीटों की मांग कर रही है, जहां समाजवादी पार्टी को लाखों वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस हजार-दो हजार वोटों में सिमट गई थी. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस इतने कम वोटों के अंतर से लाखों वोटों का अंतर कैसे पूरा करेगी.

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मनीष अग्रवाल ने सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है. (Photo-Facebook)

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की दिलचस्पी बीजेपी को हराने के बजाय अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में है. मनीष ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के नेता सीट और टिकट पाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं.

उदयवीर सिंह बोले- गठबंधन की बात नेतृत्व पर छोड़ें

इस विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आजतक से बातचीत में कहा कि इमरान मसूद के बयान पर कांग्रेस के नेताओं को विचार करना चाहिए. दोनों दलों के कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन पर बातचीत दोनों पार्टियों का नेतृत्व कर रहा है.

उदयवीर सिंह ने कहा कि जिन सीटों पर सपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वे उसकी मौजूदा सीटें हैं. पार्टी ने 2022 में इन सीटों पर अच्छे अंतर से जीत हासिल की थी. इसलिए इन सीटों को लेकर विवाद खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सीटों की घोषणा और गठबंधन की बातचीत साथ-साथ चलती रही थी. ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है.

आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे ! ! वसीम बरेलवी @Imranmasood_Inc — Fakhrul Hasan Chaand (@chaandsamajwadi) November 25, 2026

क्या है पूरा सीट बंटवारे का विवाद?

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दरअसल, यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग पर बैठक के दौरान कांग्रेस ने सपा को करीब 130 सीटों की सूची दी थी. वहीं, सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने की बात सामने आई. इसी बीच सपा ने पांच सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया.

इनमें सहारनपुर जिले की बेहट और सहारनपुर सीट भी शामिल हैं. इन दोनों सीटों पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अपनी पार्टी की दावेदारी जता रहे थे. इसी वजह से वह सपा के फैसले से नाराज हैं. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांग रही है.

मेरा दोनों पक्ष के नेताओं से विनम्र निवेदन है कि एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने व उत्तर प्रदेश की जनता को इस बुलडोजर वाली छात्र विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी मुस्लिम व पिछड़ा विरोधी तानाशाह सरकार से मुक्ति दिलाने को प्राथमिकता दें और आपसी समन्वय से सौहार्दपूर्ण वातावरण में लक्ष्य की तरफ बढ़ें ! हम सभी के लिए जनभावना की कद्र करते हुए संविधान विरोधी, संवैधानिक संस्था व 27000 सरकारी स्कूल बंद करने वाली, वंचित वर्गों के छात्रों के वजीफे को वर्षों तक रोकने वाली शिक्षा विरोधी सरकार से मुक्ति दिलाना जरुरी है ! — (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) November 25, 2026

इस बीच राजेंद्र पाल गौतम ने दोनों दलों के नेताओं से आपसी मतभेद दूर करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नेताओं को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने बीजेपी को हराने के लक्ष्य के लिए आपसी तालमेल से आगे बढ़ने की बात कही.

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