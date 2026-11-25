कल से मार्गशीर्ष माह आरंभ हो रहा है. हिंदू पंचांग में मार्गशीर्ष नौवां महीना होता है. इस साल मार्गशीर्ष 25 नवंबर 2026 से लेकर 23 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है. इसे अगहन भी कहा जाता है. यह महीना बेहद पवित्र है. भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में महीनों में स्वयं को मार्गशीर्ष बताया है. इसी वजह से इस महीने को भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा से जोड़कर देखा जाता है. यह महीना जप, तप, ध्यान और साधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने में सतयुग का आरंभ हुआ था. इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है.

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मार्गशीर्ष महीने में क्या लाभ मिलते हैं?

मार्गशीर्ष मास में किए गए शुभ और मांगलिक कार्य विशेष फल प्रदान करते हैं. इस महीने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना और पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है. इस महीने चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है. कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में भजन-कीर्तन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. यानी ऐसा पुण्य जो कभी खत्म नहीं होता है.

मार्गशीर्ष महीने में किन बातों का रखें ध्यान?

मार्गशीर्ष मास में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तेल मालिश करना अच्छा माना गया है. इस महीने संध्याकाल में पूजा-पाठ जरूर करनी चाहिए. रोजाना भगवद्गीता का पाठ करना शुभ माना गया है. मार्गशीर्ष मास में भगवान श्रीकृष्ण की आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है. अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए. सामर्थ्य के अनुसार दान-धर्म के कार्य भी जरूर करने चाहिए.

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मार्गशीर्ष मास 2026 प्रमुख व्रत त्योहार

25 नवंबर, बुधवार- रोहिणी व्रत

25 नवंबर, बुधवार- इष्टि

27 नवंबर, शुक्रवार- गणाधिप संकष्टी

01 दिसंबर, मंगलवार- कालाष्टमी व्रत, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

04 दिसंबर, शुक्रवार- उत्पन्ना एकादशी

05 दिसंबर, शनिवार- कृष्ण योगेश्वर द्वादशी

06 दिसंबर, रविवार- रवि प्रदोष व्रत

07 दिसंबर, सोमवार- बाला जयंती, मासिक शिवरात्रि

08 दिसंबर, मंगलवार- दर्श अमावस्या, मार्गशीर्ष अमावस्या

13 दिसंबर, रविवार- कृच्छू चतुर्थी

14 दिसंबर, सोमवार- विवाह पंचमी

15 दिसंबर, मंगलवार- स्कंद षष्ठी

16 दिसंबर, बुधवार- धनु संक्रांति

17 दिसंबर, गुरुवार- मासिक दुर्गाष्टमी

20 दिसंबर, रविवार- गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी

21 दिसंबर, सोमवार- मत्सय द्वादशी, सोम प्रदोष व्रत

23 दिसंबर, बुधवार- दत्तात्रेय जयंती, रोहिणी व्रत, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत

24 दिसंबर, गुरुवार- अन्नपूर्णा जयंती, त्रिपुर भैरवी जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा

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