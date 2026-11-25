गोरखपुर के डायल 112 में तैनात रहे निलंबित सिपाही श्याम सुंदर चौहान ने विभागीय जांच अधिकारी को लिखित जवाब देकर कहा है कि बर्खास्तगी होने पर भी वह समाजवादी पार्टी में रहेंगे और पार्टी की राजनीति से पीछे नहीं हटेंगे. राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उन्हें करीब तीन महीने पहले निलंबित किया गया था. संभावित बर्खास्तगी से पहले पुलिस मुख्यालय से मिले नोटिस के जवाब में उन्होंने अपना यह रुख स्पष्ट किया. बताया जा रहा है कि वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संतकबीरनगर की धनघटा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

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लिखित जवाब से पुलिस महकमे में बढ़ी हलचल

विभागीय कार्रवाई और संभावित बर्खास्तगी के नोटिस के बीच श्याम सुंदर चौहान के इस लिखित जवाब ने पुलिस महकमे में चर्चा तेज कर दी है. एक तरफ विभाग अनुशासनहीनता और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिपाही का खुले तौर पर राजनीतिक रुख जाहिर करना इस मामले को और संवेदनशील बना रहा है.

मंच साझा करने और गैरहाजिरी के आरोप

श्याम सुंदर चौहान पर पुलिस सेवा में रहते हुए सपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहने का आरोप है. उनके सपा के मंच से भाषण देने का वीडियो वायरल होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक पोस्ट सामने आने के आरोप लगे हैं. निलंबन के बाद पुलिस लाइन में आमद न कराने और लंबे समय तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के आरोप भी विभागीय कार्रवाई का आधार बने हैं.

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धनघटा सीट से चुनाव की तैयारी और तैनाती

मूल रूप से संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र स्थित नैना झाला गांव के निवासी श्याम सुंदर चौहान वर्ष 2023 में कुशीनगर से तबादले के बाद गोरखपुर में डायल 112 में तैनात हुए थे. वह 2027 विधानसभा चुनाव में धनघटा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं. फिलहाल मुख्यालय के नोटिस, जवाब और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय होना बाकी है.

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