फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के CEO रजित पुनहानी ने पानी की गुणवत्ता की निगरानी और पान मसाला के विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज की भूमिका को लेकर उठाए गए कदमों पर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि FSSAI की तरफ से भ्रामक दावों और विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. नैतिकता का सवाल मुख्य रूप से भ्रामक दावों और विज्ञापनों से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापन का मामला कुछ हद तक सब्जेक्टिव होता है और कोर्ट में इस पर दलीलें दी जाती हैं.

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पान मसाला विज्ञापनों पर कार्रवाई को लेकर पुनहानी ने कहा कि महाराष्ट्र ने पान मसाला से जुड़े मामले को अपने स्तर पर लिया है. FSSAI मुख्य रूप से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों में शामिल सेलिब्रिटीज के मामलों पर काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई का अच्छा असर हुआ है और कई सेलिब्रिटीज ने अपने विज्ञापन हटा लिए हैं.

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बिसलेरी के एक बैच की बिक्री पर रोक

इस बीच, बिसलेरी इंटरनेशनल ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी ने 23 नवंबर 2026 को FSSAI की ओर से दी गई सफाई का स्वागत किया है. कंपनी के मुताबिक, FSSAI ने गोवा प्लांट में 27 सितंबर 2025 को बने बैच GO 270 के एक सैंपल को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था. बिसलेरी हर साल 50 हजार से ज्यादा बैच तैयार करती है. कंपनी ने कहा कि बिक्री पर रोक केवल इसी एक बैच पर लागू है और इसका कोई स्टॉक फिलहाल बाजार में नहीं है.

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दोबारा जांच में क्या आया सामने?

बिसलेरी के मुताबिक, एक ही जल स्रोत से छह सैंपल लिए गए थे और शुरुआती जांच में सभी छह पास हुए थे. बाद में दोबारा जांच में बैच GO 270 के एक सैंपल में 0.144 माइक्रोग्राम प्रति लीटर PAHs पाए गए, जबकि उसी बैच का दूसरा सैंपल सभी मानकों पर खरा उतरा. कंपनी ने फरवरी 2026 में इस अंतर को उठाते हुए दोबारा जांच की मांग की थी.

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कंपनी ने यह भी कहा कि FSSAI ने दोबारा जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा के भीतर पाई है. बिसलेरी ने अपने सभी 143 प्लांट में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है. कंपनी ने कहा कि वह आगे भी FSSAI के साथ सहयोग करेगी.

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