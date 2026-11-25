पश्चिम बंगाल के कोलकाता के घनी आबादी वाले मल्लिक बाजार इलाके में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई. यह हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ.

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शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग एक रिहायशी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने लगभग 1,000 स्क्वायर फीट के गारमेंट गोदाम में लगी. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी लपटें तेजी से बिल्डिंग के अन्य हिस्सों तक भी फैल गईं.

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं. फायरफाइटर्स की टीम करीब साढ़े तीन घंटे से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बावजूद आग को अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका है.

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हालांकि, यह आग किन कारणों से लगी, इसका सटीक पता फिलहाल नहीं चल पाया है.

प्रशासन ने किसी भी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए एहतियात के तौर पर आसपास की सभी बिल्डिंग खाली करा ली हैं. फिलहाल, भीषण आग के कारण पूरा इलाका घने काले धुएं से ढका हुआ है. आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं.

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