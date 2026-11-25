ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां 12वीं की छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, बुधवार को इस मामले की जानकारी सामने आई. फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.

और पढ़ें

झारसुगुड़ा की पुलिस अधीक्षक सोनाली सिंह परमार ने बताया कि छात्रा की ओर से स्कूल के प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर शिकायत मिली थी. इसके बाद झारसुगुड़ा सदर थाने में मामला दर्ज किया गया.

एसपी ने कहा कि पुलिस को जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा के साथ प्रिंसिपल के कथित दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है. मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि जांच अभी जारी है.

POCSO एक्ट के तहत होगी जांच

मामले में पॉक्सो एक्ट लगाया गया है. यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है. पुलिस अब छात्रा की शिकायत और उससे जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: कैफे में काम करने वाली युवती ने लगाए गैंगरेप के आरोप, सहकर्मियों के साथ की थी पार्टी

Advertisement

फिलहाल पुलिस की ओर से घटना की विस्तृत जानकारी या आरोपी प्रिंसिपल का पक्ष सामने नहीं आया है. जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों से जुड़ी पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे अहम होती है. ऐसे में नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगे इन आरोपों ने एक बार फिर शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----