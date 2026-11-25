शादी में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को खास बनाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा-दुल्हन ने ऐसी एंट्री की, जिसे देखकर शादी में आए मेहमान भी हैरान रह गए. दोनों एक बड़ी पारदर्शी गेंद के अंदर खड़े होकर शादी के कार्यक्रम में पहुंचे. इस अनोखी एंट्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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बड़ी पारदर्शी गेंद के अंदर पहुंचे

वीडियो में दूल्हा और दुल्हन शादी के कपड़ों में नजर आ रहे हैं. दोनों एक बड़ी और पूरी तरह पारदर्शी गेंद के अंदर खड़े हैं. उन्होंने एक-दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए शादी के मंच की तरफ जा रहे हैं. आसपास खड़े मेहमान उन्हें देखकर हैरान नजर आते हैं और इस अनोखी एंट्री का वीडियो बनाते दिखाई देते हैं.

यह गेंद इतनी बड़ी है कि इसमें एक इंसान आराम से खड़ा हो सकता है. आमतौर पर ऐसी गेंदों का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता है, जिसमें लोग अंदर जाकर घूमते या लुढ़कते हैं. लेकिन इस शादी में दूल्हा-दुल्हन ने इसी तरह की बड़ी पारदर्शी गेंद को अपनी एंट्री का हिस्सा बना लिया.

Whoever suggested this entrance to the bride and groom is definitely their enemy. 😂😭 https://t.co/FydC94Czns — Byomkesh (@byomkesbakshy) November 24, 2026

वीडियो देखकर लोगों ने किए मजेदार कमेंट

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दूल्हा-दुल्हन की यह अनोखी एंट्री सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब हैरान कर रही है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि शायद दूल्हा-दुल्हन को यह बताने के लिए गेंद के अंदर भेजा गया है कि वे अभी 'एक अलग दुनिया में' रह रहे हैं और शादी के बाद यह दुनिया बदल जाएगी.

एक दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि शादी के लिए ऐसी बड़ी गेंद बेच पाना भी अपने आप में कमाल की बात है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर दूल्हा-दुल्हन को इस तरह गेंद के अंदर शादी में आने की जरूरत क्यों पड़ी.

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

दूल्हा-दुल्हन की यह अनोखी एंट्री अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी में अलग अंदाज में एंट्री के लिए लोग कार, घोड़े और फूलों की बारिश जैसे तरीके अपनाते हैं, लेकिन बड़ी पारदर्शी गेंद के अंदर पहुंचने का यह अंदाज काफी अलग है.

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