क्या है आरएलडी का नया JGDM फॉर्मूला? जिससे पश्चिमी यूपी साधने उतरे जयंत चौधरी

पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) ने अपनी नई सियासी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए और असदुद्दीन ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद के दलित-मुस्लिम समीकरण के सामने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी 'JGDM' (जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम) समीकरण के जरिए अपने परंपरागत किसान वोट बैंक का विस्तार करना चाहते हैं.

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत में आरएलडी किंगमेकर बनने के लिए नए तरीके से अपनी सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुट गई है. चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजित सिंह की किसान सियासत की विरासत संभाल रहे जयंत अब पार्टी के परंपरागत जाट आधार से आगे बढ़कर गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच अपनी पैठ जमाना चाहते हैं.

जयंत चौधरी की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में किसान राजनीति के साथ सामाजिक समीकरणों का भी विस्तार किया जाए. इसके लिए पार्टी गांव-गांव संगठन को सक्रिय करने में जुटी है. गांव-गांव 10 सदस्यीय टीमें बनाने से लेकर अल्पसंख्यक सम्मेलन तक, आरएलडी की तैयारी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

क्या है आरएलडी का नया JGDM फॉर्मूला?

राष्ट्रीय लोकदल का JGDM फॉर्मूला चार अक्षरों से बना है, जो चार समुदायों को लेकर है. आरएलडी के JGDM में J का मतलब जाट, G का मतलब गुर्जर, D का मतलब दलित और M का मतलब मुस्लिम है. आरएलडी इन चारों समुदायों के बीच अपना संगठनात्मक आधार मजबूत करना चाहती है. इसके लिए पश्चिमी यूपी के गांवों में 10-10 सदस्यों की विशेष टीमें बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. ये टीमें गांवों में लोगों से संवाद करेंगी और जमीनी फीडबैक सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगी.

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पार्टी के मुताबिक, इसका मकसद सिर्फ जातीय समीकरण तैयार करना नहीं, बल्कि अलग-अलग समुदायों को संगठन से जोड़ना भी है. आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का कहना है कि पार्टी ने कभी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की. उनके मुताबिक, विपक्ष आरएलडी को उसके परंपरागत वोट बैंक तक सीमित रखने की कोशिश करता है.

रोहित अग्रवाल कहते हैं, "जाट, गुर्जर, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान हमारे कोर वोटर हैं. लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा छत्तीस बिरादरी की बात की है. हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से आते हैं. हमारी राजनीति किसान, मजदूर, गरीब और खेती-किसानी से जुड़े लोगों के विकास के लिए रही है." उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी सम्मेलन किसी जाति या धर्म विशेष तक सीमित नहीं रहा है. आरएलडी सभी समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है.

आरएलडी का गांव-गांव सियासी अभियान

आरएलडी की नई रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करना है. पार्टी 10 सदस्यों की विशेष टीमें बनाकर ग्रामीण इलाकों में सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है. इन टीमों के जरिए पार्टी स्थानीय समस्याओं, किसानों की मांगों, युवाओं के रोजगार और अलग-अलग समुदायों की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करेगी.

दरअसल, पश्चिमी यूपी में आरएलडी का पारंपरिक आधार जाट किसान समुदाय रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में क्षेत्र की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण भी सामने आए हैं. ऐसे में पार्टी अपने आधार को व्यापक बनाना चाहती है. जयंत चौधरी की कोशिश है कि आरएलडी की पहचान सिर्फ जाट राजनीति तक सीमित न रहे, बल्कि किसान, मजदूर और विभिन्न सामाजिक समुदायों को जोड़ने वाले दल के रूप में स्थापित हो.

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मुस्लिम समाज को साधने के लिए मेरठ में सम्मेलन

आरएलडी की इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मेरठ में आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा. गुरुवार को एसजीएम गार्डन में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश के नौ जिलों से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए. सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई. पार्टी नेताओं ने भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया.

आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास होगा कि जयंत चौधरी की ताकत इतनी बढ़ाई जाए कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति तैयार हो.

बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि आरएलडी महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलती है. पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखती. वहीं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान ने कहा कि आरएलडी भाईचारे का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज जयंत चौधरी के साथ है और 2027 में पार्टी को समर्थन देगा. उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन को भी समझदारी भरा फैसला बताया.

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अब बीजेपी के साथ नई राजनीतिक जमीन

आरएलडी की नई सोशल इंजीनियरिंग के पीछे उसके गठबंधन की राजनीति को भी समझना जरूरी है. 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन किया था. पार्टी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी. पश्चिमी यूपी में सपा-आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को चुनौती दी थी.

हालांकि बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ गए. 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और बागपत तथा बिजनौर दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा जयंत चौधरी केंद्र की सरकार में मंत्री बने.

अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरएलडी इस बार विधानसभा चुनाव में 35 से 40 सीटों तक अपनी दावेदारी पेश कर सकती है. हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है.

सपा ने JGDM फॉर्मूले पर उठाए सवाल

आरएलडी की नई रणनीति पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है. सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि कोई भी फॉर्मूला बना लिया जाए, पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे प्रदेश में इसका कोई असर नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है.

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दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंक पांडेय ने आरएलडी की रणनीति का समर्थन करते हुए कहा कि जातियों को जोड़ने से समीकरण बनते हैं, लेकिन हितों को जोड़ने से संगठन मजबूत होता है. उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी की राजनीति में अब जे से सिर्फ जाट नहीं, जी से गुर्जर, डी से दलित और एम से मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं. यह सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और समुदायों के बीच विश्वास पैदा करने का नया पैटर्न है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है.

चंद्रशेखर आजाद के बयान पर भी RLD का जवाब

मेरठ के सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बयान का मुद्दा भी उठा. आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि जयंत चौधरी सोच-समझकर फैसले लेते हैं और उनकी राजनीति में परिपक्वता है. उन्होंने चंद्रशेखर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें भी राजनीति में समझदारी से फैसले लेने चाहिए.

इस बयान के राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति का अपना अलग महत्व है. आरएलडी की JGDM रणनीति में दलित समुदाय को शामिल करना और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता, दोनों घटनाएं इस क्षेत्र की बदलती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करती हैं.

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2027 में कितना सफल होगा जयंत का नया दांव?

चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजित सिंह और अब जयंत चौधरी तक, आरएलडी की राजनीति का मूल आधार किसान और पश्चिमी यूपी रहा है. लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में सिर्फ परंपरागत वोट बैंक के भरोसे आगे बढ़ना पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

JGDM फॉर्मूले के जरिए आरएलडी जाटों के साथ गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. गांव स्तर पर 10 सदस्यीय टीम बनाने और अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करने जैसे कदम बताते हैं कि पार्टी इस दिशा में संगठनात्मक तैयारी कर रही है.

हालांकि इस रणनीति के सामने कई सवाल भी हैं. बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए मुस्लिम समुदाय के बीच कितना भरोसा कायम हो पाएगा? दलित मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में आरएलडी कितनी जगह बना पाएगी? और जाट-गुर्जर समुदायों के बीच पार्टी अपना प्रभाव किस हद तक बढ़ा पाएगी?

इन सवालों के जवाब 2027 के चुनाव से पहले होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में मिलेंगे. फिलहाल इतना साफ है कि जयंत चौधरी आरएलडी की राजनीति को उसके पारंपरिक किसान आधार से आगे ले जाने की कोशिश में जुटे हैं. JGDM फॉर्मूला इसी बदलती राजनीतिक रणनीति का नया चेहरा है.

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