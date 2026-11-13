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अंधविश्वास का खौफनाक रूप! डायन बताकर महिला पर ग्रामीणों ने किया हमला

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में डायन प्रथा के नाम पर अंधविश्वास का मामला सामने आया है. एक अविवाहित महिला और उसके परिवार पर हमला किया गया. घर में तोड़फोड़ के बाद चार ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

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पुरुलिया में अंधविश्वास के नाम पर हिंसा. (Photo: ITG)
पुरुलिया में अंधविश्वास के नाम पर हिंसा. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अंधविश्वास के नाम पर एक महिला और उसके परिवार को निशाना बनाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने एक अविवाहित महिला को डायन बताकर उसके घर पर हमला कर दिया. इस दौरान परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ भी हुई. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने चार ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

मामला जिले के जयपुर थाना क्षेत्र के झगड़ाटाड़ गांव का है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के कुछ लोग महिला को डायन बताकर लगातार परेशान कर रहे थे. इसी बीच बुधवार को चार ग्रामीण कथित तौर पर उनके घर में घुस आए. आरोप है कि उन्होंने घर पर ईंट-पत्थर फेंके. परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. घर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया. वहां खड़ी मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की गई.

घर में घुसकर ईंट-पत्थर फेंकने का आरोप

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पीड़ित परिवार के मुताबिक, महिला को डायन बताकर निशाना बनाने का सिलसिला पहले से चल रहा था. बुधवार को मामला बढ़ गया, जब चार ग्रामीण कथित तौर पर उनके घर पहुंच गए. परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने अचानक हमला किया. इस दौरान घर में तोड़फोड़ की गई और परिवार के सदस्यों को भी पीटा गया. हालांकि, इस मामले में अभी तक आरोपियों का पक्ष सामने नहीं आया है. पुलिस की जांच के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी स्थिति साफ हो सकेगी.

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चार ग्रामीणों के खिलाफ थाने में शिकायत

घटना के बाद पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ जयपुर थाने पहुंची. वहां चार ग्रामीणों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई. परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस मामले की जानकारी मिलने पर भारतीय विज्ञान एवं युक्तिवादी समिति के सदस्य भी झगड़ाटाड़ गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली. समिति ने परिवार को हरसंभव मदद देने का भरोसा दिया.

समिति के जिला सचिव मधुसूदन महतो ने कहा कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो संगठन की ओर से कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

डायन बताने के नाम पर महिला को निशाना बनाने का मामला

डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं को निशाना बनाने की घटनाएं अंधविश्वास से जुड़ी गंभीर समस्या हैं. पुरुलिया की इस घटना में भी एक महिला को डायन बताकर उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगा है. फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार है.
 

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