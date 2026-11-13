भोपाल के जनता क्वार्टर में बुलडोजर एक्शन का खौफ! 3 महिलाओं की बिगड़ी तबीयत, पड़ोसी बोले- जहर खा लिया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों के सामने इन दिनों एक बड़ा सवाल है- अगर घर टूट गए तो वे जाएंगे कहां? करीब 50 साल से यहां रह रहे लोगों को अब अपने मकान छिनने का डर सता रहा है. प्रशासन ने 14 नवंबर से यहां तोड़फोड़ की तैयारी की है. इसी बीच तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई.

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पड़ोसियों का दावा है कि इन महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खाया है. उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद जनता क्वार्टर में तनाव का माहौल है. लोग परेशान हैं. उनकी मांग है कि मकान तोड़ने से पहले प्रशासन उनके रहने का इंतजाम करे. उनका कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन परिवारों को बेघर करके विकास की बात कैसे की जा सकती है? मामला भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में स्थित जनता क्वार्टर का है. यहां कई परिवार करीब पांच दशक से रह रहे हैं.

अब प्रशासन ने इन मकानों को तोड़ने की तैयारी की है. इसके लिए 14 नवंबर से कार्रवाई शुरू होने की बात कही गई है. जैसे ही लोगों को मकान टूटने की जानकारी मिली, उनकी चिंता बढ़ गई. लोगों का कहना है कि उनके मकान पुराने जरूर हैं, लेकिन सभी मकान जर्जर हालत में नहीं हैं. अगर कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मकानों को गिराने के बजाय उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिए. लोगों का सवाल है कि इतने साल से जिस जगह पर उनका परिवार रह रहा है, उसे छोड़कर वे अचानक कहां चले जाएंगे?

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इसी तनाव के बीच तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई. पड़ोसियों और आसपास के लोगों ने दावा किया कि महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खाया है. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, महिलाओं ने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया और उनकी तबीयत बिगड़ने की असल वजह क्या है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

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इस मामले में ऐशबाग थाना प्रभारी संदीप सिंह पवार ने फोन पर बताया कि तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है. महिलाओं की हमीदिया अस्पताल में एमएलसी दर्ज की गई है. फिलहाल उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सर्दी शुरू, बच्चों की परीक्षाएं... अब परिवार कहां जाएंगे?

जनता क्वार्टर के लोगों की परेशानी सिर्फ मकान टूटने तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं. ऐसे समय में घर टूटने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक उनके रहने के लिए कोई दूसरी जगह तय नहीं की है.

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अगर 14 नवंबर से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू होती है तो परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा. लोगों का कहना है कि उनके पास घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है. ऐसे में प्रशासन को पहले यह बताना चाहिए कि मकान टूटने के बाद वे अपने परिवार और बच्चों को लेकर कहां जाएंगे.

लोगों की मांग- पहले मकान दो, फिर खाली कराओ

जनता क्वार्टर के लोगों ने प्रशासन से साफ कहा है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं. अगर मकान पुराने हैं और उन्हें हटाना जरूरी है तो पहले उनके रहने का इंतजाम किया जाए. उनकी मांग है कि या तो पुराने मकानों की मरम्मत कराई जाए या फिर उन्हें नए मकान दिए जाएं. अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम किसी दूसरी जगह रहने की उचित व्यवस्था की जाए.

लोगों का कहना है कि बिना वैकल्पिक इंतजाम के मकान तोड़ना सैकड़ों परिवारों को मुश्किल में डाल सकता है. फिलहाल जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों के बीच डर और चिंता का माहौल है. तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की घटना ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है. एक तरफ 14 नवंबर से प्रस्तावित तोड़फोड़ की तैयारी है, दूसरी तरफ दशकों से यहां रह रहे लोगों की पुनर्वास की मांग है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन परिवारों को हटाया जाना है, तो उनके रहने का इंतजाम कौन करेगा?

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