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72 घंटे, 3 मासूम और एक उजड़ा हुआ आंगन: लखनऊ के मलिहाबाद में एक ही परिवार के तीन बच्चों की रहस्यमयी मौत!

मलिहाबाद में मजदूरी कर अपना परिवार पालने वाले आशीष के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 72 घंटे में उसके तीन बच्चों की मौत हो चुकी है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने खंडसरा गांव का दौरा किया है. फिलहाल, तीनों बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों का अभी आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो सका है.

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एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Photo- ITG)
एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Photo- ITG)

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां महज 72 घंटों के भीतर एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. एक के बाद एक तीन अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई स्तब्ध है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. 

मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले आशीष के घर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना की शुरुआत 9 नवंबर को हुई, जब उनके तीन साल के छोटे बेटे देवांश को अचानक तेज बुखार आया. परिजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल लेकर भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया. इस सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन, यानी 10 नवंबर को छह वर्षीय दूसरे बेटे कार्तिक ने भी अचानक दम तोड़ दिया. परिवार इस दोहरे झटके से संभल भी नहीं पाया था कि गुरुवार को उनकी नौ वर्षीय इकलौती बेटी लक्ष्मी के पेट में तेज दर्द उठा. घरवाले उसे तुरंत दुबग्गा के सेवार्थ अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. महज तीन दिनों के भीतर तीन बच्चों की मौत से पूरा परिवार बेसुध है.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय टीम ने खंडसरा गांव का दौरा किया. टीम में क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएन यादव, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. निशांत निर्वाण, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अतुल वर्मा और सीएचसी माल के अधीक्षक डॉ. धनंजय कुशवाहा शामिल रहे। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर परिवार के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों से डिटेल जानकारी जुटाई. 

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डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची के नाक और मुंह से खून आने की बात सामने आई है, जिससे फूड पॉइजनिंग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को गांव में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों की जांच की जाएगी.

सीएचसी अधीक्षक के मुताबिक, बाल रोग विशेषज्ञ समेत चार सदस्यों की विशेष टीम को गांव भेजा गया था. शुरुआती बातचीत में किसी गंभीर संक्रामक बीमारी के स्पष्ट लक्षण सामने नहीं आए हैं.

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि तीसरी बच्ची की ब्लड रिपोर्ट में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, उसके चेस्ट एक्स-रे में दोनों फेफड़ों में गंभीर निमोनिया के लक्षण जरूर मिले हैं. फिलहाल तीनों बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों का अभी आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों से पर्दा उठ सकेगा. जरूरत पड़ने पर अन्य बच्चों के शवों को भी निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है.

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