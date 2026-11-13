राम को देखने गए थे, रावण से इश्क हो गया! आकर्षण के पीछे छिपा पुरुषत्व का मनोविज्ञान

इन दिनों रामायण पर आधारित फिल्म के किरदारों को लेकर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प चर्चा देखने को मिल रही है. कुछ महिलाओं की पोस्ट और रील्स में यह टिप्पणी सामने आई कि वे राम को देखने गई थीं, लेकिन रावण के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गईं. इसे महज एक फिल्मी मजाक या सोशल मीडिया ट्रेंड मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन इस रिएक्शन में आकर्षण के मनोविज्ञान को समझने का एक दिलचस्प अवसर भी है.

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फिल्म में राम और रावण की सिनेमाई प्रेजेंटेशन पर गौर करें तो दोनों के व्यक्तित्व की विजुअल लैंग्वेज अलग है. राम का सौम्य चेहरा, क्लीन शेव लुक, शालीन वेशभूषा और संयमित अंदाज एक आदर्शवादी व्यक्तित्व का बोध कराती है. दूसरी ओर रावण की घनी दाढ़ी, मस्कुलर शरीर, भारी आवाज, डायलॉग में ठहराव और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस एक सशक्त व्यक्तित्व की छवि गढ़ते हैं.

भोपाल के जाने-माने साइकोलॉजिस्ट डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि मनोविज्ञान की दृष्टि से यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा. किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण और उसके नैतिक चरित्र के प्रति सम्मान एक ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं हैं. हम किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, आवाज, हावभाव या आत्मविश्वास से प्रभावित हो सकते हैं, भले ही उसके विचारों और व्यवहार से सहमत न हों. किसी फिल्मी किरदार का प्रभावशाली लगना उसके चरित्र का नैतिक समर्थन करना नहीं है.

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शारीरिक आकर्षण में किसी के रूप-रंग और हाव-भाव की अहम भूमिका होती है. मांसल शरीर, चौड़े कंधे, चेहरे की बनावट और आवाज जैसी विशेषताएं कुछ लोगों में शारीरिक क्षमता, आत्मविश्वास या सामाजिक प्रभुत्व का आभास पैदा कर सकती हैं. हालांकि किसी व्यक्ति की वास्तविक ताकत, सुरक्षा देने की क्षमता या व्यक्तित्व का आकलन केवल इन बाहरी संकेतों से नहीं किया जा सकता.

इस चर्चा का एक दूसरा और अधिक दिलचस्प पक्ष पुरुषों की अपनी शारीरिक छवि से जुड़ा है. आज जिम, बॉडी बिल्डिंग, दाढ़ी और ग्रूमिंग के प्रति बढ़ती दिलचस्पी को केवल फैशन कहकर नहीं समझा जा सकता. इसके पीछे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के साथ-साथ अपनी सामाजिक छवि को बेहतर बनाने की इच्छा भी हो सकती है.

मनोविज्ञान में इसे सामाजिक स्वीकृति और बाहरी मान्यता (Social Validation) की आवश्यकता से जोड़कर देखा जा सकता है. व्यक्ति केवल यह नहीं चाहता कि वह खुद को आकर्षक महसूस करे, बल्कि वह यह भी जानना चाहता है कि दूसरे लोग उसे किस नजर से देखते हैं. सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को और दृश्य बना दिया है. लाइक्स, कमेंट्स, तारीफ और तुलना के माध्यम से शारीरिक आकर्षण लगातार सामाजिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का माध्यम बन गया है.

संभव है कि पुरुषों के एक वर्ग में दाढ़ी, मस्कुलर बॉडी और भारी आवाज जैसी विशेषताओं को अपनाने की इच्छा के पीछे यह धारणा भी काम करती हो कि ये गुण संभावित पार्टनर की नजर में उन्हें अधिक आकर्षक बना सकते हैं. हालांकि इस धारणा को सभी पुरुषों या महिलाओं पर लागू करना उचित नहीं होगा. आकर्षण व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उम्र, भावनात्मक जरूरतों और व्यक्ति विशेष की पसंद से भी प्रभावित होता है.

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एक और महत्वपूर्ण बात है कि आत्मविश्वास और प्रभुत्व में अंतर होता है. प्रभावशाली आवाज या मजबूत शारीरिक व्यक्तित्व पहली नजर में ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान और जुड़ाव उसके व्यवहार, संवेदनशीलता, विश्वसनीयता और भावनात्मक परिपक्वता पर अधिक निर्भर कर सकता है. शारीरिक प्रभाव और भावनात्मक आकर्षण को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता.

जानी-मानी मनोवैज्ञानिक डॉ. विधि एम. पिलनिया बताती हैं कि मेरे विचार से इस फिल्म से जुड़ी सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं को महिलाओं की पसंद में किसी बड़े बदलाव का प्रमाण मानने के बजाय लोकप्रिय संस्कृति में पुरुषत्व की छवि और उसके प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया के रूप में देखना चाहिए. यह चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज पुरुष की किस छवि को आकर्षक मानता है और पुरुष खुद को उस छवि के अनुरूप ढालने की कितनी कोशिश करता है.

वह कहती हैं कि राम और रावण के किरदार अपने सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भों में अलग-अलग अर्थ रखते हैं. किसी एक की सिनेमाई प्रस्तुति की प्रशंसा दूसरे के मूल्यों को नकारना नहीं है. इसी तरह किसी का मस्कुलर होना उसे श्रेष्ठ नहीं बनाता और किसी का सौम्य होना उसे कमजोर नहीं बनाता.

आखिरकार, पुरुष आकर्षण की परिभाषा केवल दाढ़ी, मांसपेशियों और आवाज की गहराई तक सीमित नहीं हो सकती. बाहरी व्यक्तित्व पहली नजर में आकर्षित कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके व्यवहार, आत्मसंयम, संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान से बनती है.

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शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हम आकर्षक दिखने की कोशिश में किस तरह का व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं सिर्फ ऐसा व्यक्तित्व जो नजरों को आकर्षित करे, या ऐसा भी जो अपने व्यवहार से सम्मान अर्जित करे?

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