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कितनी पढ़ी-लिखी हैं अनंत सिंह की बेटी शिवांगी? 10 बीघा के पंडाल में लेंगी 7 फेरे, चर्चा में शाही शादी

अनंत सिंह पढ़ाई के मामले में भले ही पीछे रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को देश-विदेश के बेहतरीन संस्थानों में पढ़ाया और उसी का नतीजा है कि आज जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले होनहार युवा को अपने दामाद के रूप में चुना है. आइए जानते हैं कितनी पढ़ी-ल‍िखी हैं श‍िवांगी स‍िंह...

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देश के नामी कॉलेजों से पढ़ी हैं अनंत सिंह की बेटी शिवांगी
देश के नामी कॉलेजों से पढ़ी हैं अनंत सिंह की बेटी शिवांगी

मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के शादी का चर्चा देश सहित विदेशों में भी है. पांच बार के विधायक रहे अनंत सिंह बाहुबल और माफिया के रूप में जाने जाते हैं लेकिन अनंत सिंह ने अपनी बेटी श‍िवांगी की पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया, आइए इस पर भी नजर डालते है.

शिवांगी की शादी 25 नवंबर को बेटा के रहने वाले ऋषिकेश से होनी है. ऋषिकेश की क्वाल‍िफिकेशन अनंत स‍िंह ने शादी के कार्ड में भी दर्ज की है. उनके दामाद ऋष‍िकेश ने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करके अमेरिका में एक प्राइवेट फर्म में बड़े पद पर नौकरी कर ली तो वहीं शिवांगी की पढ़ाई पर भी अनंत सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है. 

शिवांगी की शुरुआती पढ़ाई सेंट बिशप स्कूल रांची से हुई, उसके बाद शिवांगी ने अपना दाखिला बिड़ला कॉलेज पिलानी में कराया जहां से उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की. उसके बाद शिवांगी ने अपनी आगे की पढाई के लिए दिल्ली का रुख किया. शिवांगी ने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढाई की और फिर एमिटी यूनिवर्सिटी से ही उसने मास्टर्स कंप्लीट किया.

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कुल मिलाकर कहा जाए तो अनंत सिंह पढ़ाई के मामले में भले ही पीछे रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और उसी का नतीजा है की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले को दामाद के रूप में चुना है.

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शाही अंदाज में होगी शादी, नदवां गांव में जुटेंगे दिग्गज

अनंत सिंह पढ़ाई के मामले में भले ही पीछे रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को देश-विदेश के बेहतरीन संस्थानों में पढ़ाया और उसी का नतीजा है कि आज जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले होनहार युवा को अपने दामाद के रूप में चुना है. 25 नवंबर को होने वाली इस हाई-प्रोफाइल शादी की तैयारियां जोरों पर हैं.

अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में करीब 10 बीघा जमीन पर भव्य पंडाल सजाया जा रहा है, जहां बिहार के तमाम बड़े राजनेताओं, दिग्गज हस्तियों और हजारों मेहमानों के जुटने की उम्मीद है. शादी में पारंपरिक शाही अंदाज के साथ-साथ आधुनिक भव्यता का भी खास इंतजाम किया गया है, और विदाई के बाद शिवांगी अपने पति के साथ अमेरिका में नए जीवन की शुरुआत करेंगी.
 

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