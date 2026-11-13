फिर नजर आई TATA की नई Nexon, दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च होगी SUV

टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. कभी नेक्सॉन तो कभी पंच टाटा की बेस्ट सेलिंग कार रहती है. ब्रांड इस कार के नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा है, जो अगले साल लॉन्च हो सकती है. इस कार का कोडनेम गरुड़ है, जिसके कई बार टेस्ट करते हुए देखा जा चुका है.

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हाल में इस कार का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें इसकी रोड प्रेजेंस, एक्सटीरियर प्रोफाइल और इंटीरियर की झलक मिलती है. नई नेक्सॉन में हमें कई अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं. कंपनी कार के ईवी अवतार पर भी काम कर रही है, जिसका एक्सटीरियर आईसीई (इंटरनल कंबशन इंजन) वर्जन जैसा होगा.

क्या होगा एक्सटीरियर में नया?

कार के बहुत से हिस्से पहले जैसे ही नजर आएंगे. लेकिन फिर भी ये कार पहले से ज्यादा बॉक्सी दिखेगी. इसमें अपराइट फ्रंट फेस और फ्लैट रूफलाइन मिलेगी. रूफलाइन में बदलाव होने से कई तरह से फायदे होंगे. इससे रियर पैसेंजर को ज्यादा हेडरूम मिलेगा. साथ ही बेहतर लगेज कैपेसिटी मिलेगी.

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टेस्ट म्यूल कैमोफ्लॉज से ढका हुआ था. कार के फ्रंट ग्रिल और लाइटिंग सेटअप में बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें सर्कुलर व्हील आर्च, रेक्टेंगुलर ओआरवीएम्स जिसमें टर्न इंडीकेटर हैं और ट्रेडिशनल पुल टाइप डोर हैंडल मिलेंगे, जो पहले मिला करते थे. हालांकि, एलॉय व्हील्स के डिजाइन में बदलाव किया गया है.

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स्पाई शॉट में कार 17 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ दिखी है. हायर वेरिएंट्स में कंपनी 18 इंच का विकल्प भी दे सकती है. पहले भी इस कार को कर्व वाले 18 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ देखा गया है. नई नेक्सॉन में रिफ्रेश टेल लैम्प्स और नया बंपर मिल सकता है.

इंटीरियर में क्या होगा?

चूंकि टेस्ट म्यूल में ज्यादातर हिस्सा ढका होता है इसलिए चीजों को साफ-साफ पहचान पाना मुश्किल होता है. हालांकि, कार के इंटीरियर की बात करें, तो इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इल्यूमिनिटेड टाटा लोगो पहले की तरह मिलेगा. हालांकि, कंट्रोल माउंट में कुछ बदलाव हो सकते हैं.

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स्पाई शॉट्स से साफ है कि कार में पतला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. कुछ-कुछ जैसा हमने टियागो और एरिस में देखा है. इसके अलावा कार में लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग, एयर फिल्टर और बिल्ट इन डीवीआर मिलेगा.

सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो कार में 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, चारों पहियों के लिए डिस्क ब्रेक्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. कार में पहले वाला ही 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. ये कार पेट्रोल के साथ डीजल और सीएनजी अवतार में भी आएगी, जैसे अभी आती है. डीजल इंजन को कंपनी अपडेट कर सकती है.

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