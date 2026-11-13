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दादी का 18 साल पुराना सपना नहीं भूला पोता, शादी में हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा; दुल्हन को भी इसी से ले गया

हापुड़ में एक अनोखी शादी चर्चा में है. मेरठ के दूल्हे हीरा राणा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचे और शादी के बाद दुल्हन को भी इसी से विदा कराकर ले गए. खास बात यह है कि उनकी दादी ने 18 साल पहले पोते की शादी में हेलीकॉप्टर से बारात जाने का सपना देखा था. हीरा ने शादी के दिन उनकी यह पुरानी इच्छा पूरी कर दी.

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हापुड़ के देहरा गांव में हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचे मेरठ के दूल्हे हीरा राणा (Photo ITG)
हापुड़ के देहरा गांव में हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचे मेरठ के दूल्हे हीरा राणा (Photo ITG)

कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पोते ने अपनी दादी की ऐसी ही इच्छा को शादी के दिन पूरा कर दिया. मेरठ के रहने वाले हीरा राणा अपनी बारात लेकर हेलीकॉप्टर से धौलाना के गांव देहरा पहुंचे. खास बात यह है कि उनकी दादी ने करीब 18 साल पहले इच्छा जताई थी कि पोता अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाए. हीरा ने न सिर्फ यह सपना याद रखा, बल्कि शादी के दिन दुल्हन को भी हेलीकॉप्टर से विदा कराकर ले गया.

शादी के दिन दूल्हे की एंट्री को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह के इंतजाम करते हैं. कोई लग्जरी कार से बारात लेकर पहुंचता है तो कोई घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के दरवाजे तक जाता है. लेकिन हापुड़ में एक दूल्हे ने अपनी शादी को खास बनाने के लिए जो किया, उसके पीछे दिखावे से ज्यादा एक पुराना पारिवारिक सपना था. मेरठ के हीरा राणा जब हेलीकॉप्टर से बारात लेकर हापुड़ के गांव देहरा पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. इस अनोखी एंट्री की चर्चा तो हुई ही, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर लोग और भी भावुक हो गए.

18 साल पहले दादी ने कही थी एक बात, पोते ने गांठ बांध ली

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हीरा राणा की शादी में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. इसके पीछे उनकी दादी की करीब 18 साल पुरानी इच्छा थी. दादी चाहती थीं कि जब उनका पोता दूल्हा बने तो अपनी बारात हेलीकॉप्टर से लेकर आए. समय बीतता गया और बचपन की वह बात हीरा के मन में बनी रही. जब उनकी शादी का मौका आया तो उन्होंने दादी की इस इच्छा को पूरा करने का फैसला किया. उन्होंने हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की तैयारी की और शादी के दिन अपने इस संकल्प को हकीकत में बदल दिया.

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मेरठ से हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे हापुड़

हीरा राणा मेरठ से हेलीकॉप्टर के जरिए हापुड़ जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र स्थित गांव देहरा पहुंचे. जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, उसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों और लोगों की भीड़ जुट गई. गांव में शादी के इस अनोखे अंदाज की चर्चा होने लगी. दूल्हे की हेलीकॉप्टर से एंट्री ने शादी समारोह को यादगार बना दिया. आमतौर पर गांवों में बारात बैंड-बाजे और गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचती है, लेकिन यहां आसमान से पहुंचे दूल्हे को देखने का अनुभव ग्रामीणों के लिए बिल्कुल अलग था.

दुल्हन की विदाई भी हेलीकॉप्टर से

इस शादी की एक और खास बात रही. हीरा राणा सिर्फ हेलीकॉप्टर से बारात लेकर ही नहीं पहुंचे, बल्कि शादी की रस्में पूरी होने के बाद अपनी दुल्हन को भी हेलीकॉप्टर से विदा कराकर ले गए. इस तरह दादी की 18 साल पुरानी इच्छा पूरी होने के साथ ही दूल्हा-दुल्हन के लिए भी यह दिन जिंदगीभर की याद बन गया. गांव देहरा में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है. लोगों के बीच हेलीकॉप्टर से आई बारात और उसी से हुई दुल्हन की विदाई की बातें हो रही हैं.

 

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