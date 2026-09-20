scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी के गढ़ में राजनाथ सिंह के छोटे बेटे की एंट्री, संभालेंगे संगठन की कमान

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बेटे और प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह को रायबरेली जिला प्रभारी बनाया है. वे राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाएंगे.

Advertisement
X
नीरज सिंह बने रायबरेली जिला प्रभारी (File Photo)
नीरज सिंह बने रायबरेली जिला प्रभारी (File Photo)

कुछ समय पहले ही नीरज सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया. अब नीरज सिंह को राहुल गांधी के ही लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है. वे अब राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की भूमिका निभाएंगे. 

हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने 79 जिला प्रभारियों की घोषणा की, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी क्षेत्र की हुई तो वह थी रायबरेली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को रायबरेली का जिला प्रभारी बनाया गया है. हाल ही में वे बीजेपी के उपाध्यक्ष भी बने हैं.  अब वे रायबरेली में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे. 

नीरज सिंह को मिली अहम जिम्मेदारी

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh's visit to Raebareli stirs up political activity (Photo: X/SP)
रायबरेली में सपा-ABVP विवाद के बीच अखिलेश का बड़ा ऐलान
AKHILESH YADAV raebareli sp abvp conflict accuses up government casteism
'यूपी में सरकार नहीं...', सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश ने BJP को घेरा
Courtesy meeting between Chief Minister Yogi and Raebareli Sadar MLA Aditi Singh
कांग्रेस में वापसी की चर्चा के बीच अदिति सिंह की CM योगी से मुलाकात
samajwadi party protest at Raebareli SP office (Photo: ITG)
रायबरेली में बवाल, लखनऊ तक उबाल: सपा-ABVP विवाद की पूरी कहानी
PM मोदी के जन्मदिन पर हुए UP में ये खास कार्यक्रम

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नीरज सिंह को रायबरेली का जिला प्रभारी चुना है. अब 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नीरज सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है. राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली से बीजेपी का जिला प्रभारी बनाया जाना बहुत ही अहम है. यहां यादव, ब्राह्मण, मौर्य और दलितों का प्रभाव है. ऐसे में नीरज सिंह के सामने रायबरेली में संगठन को मजबूत करने और इन सभी वर्गों को साधने की एक बड़ी चुनौती होगी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूपी में BJP का डैमेज कंट्रोल! CM योगी से मिलीं अदिति सिंह, संजय निषाद को मनाने उनके घर पहुंचे तावड़े

वैसे ही, रायबरेली बीजेपी के लिए चुनौती वाला जिला है. यहां ज्यादातर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है. 2022 के चुनाव में बीजेपी यहां सिर्फ दो ही सीटें जीत पाई थी. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली में संगठन को मजबूत करना नीरज सिंह के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. 

नीरज सिंह को रायबरेली जिले का प्रभारी बनाया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि यह प्रदेश के सबसे चर्चित और वीआईपी जिलों में से एक है. बीजेपी की ओर से घोषित 79 जिला प्रभारियों में नीरज सिंह के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के तुरंत बाद उन्हें रायबरेली जैसे जिले की जिम्मेदारी सौंपा जाना पार्टी में उनके बढ़ते कद को दिखाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राहुल गांधी के गढ़ में राजनाथ सिंह के छोटे बेटे की एंट्री, संभालेंगे संगठन की कमान |
    Aaj ka Rashifal 20 सितंबर 2026: तुला राशि वाले पैसा उधार न दें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Parivartini Ekadashi 2026: 21 या 22 सितंबर, कब है परिवर्तिनी एकादशी? जानें क्या है सही तिथि |
    India Cricket Team Schedule : 3 महीने, करीब 30 मैच... अब इस साल कहां-कहां खेलेगी टीम इंड‍िया? |
    ईरान ने अमेरिका को बताईं 7 शर्तें, कहा- नहीं माने तो निर्णायक जंग के लिए तैयार |
    हूती हमलों के बीच सऊदी के साथ आया तुर्की, कहा- सैन्य मदद से पीछे नहीं हटेंगे |
    चीन से AI मुकाबले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी 'AI फोर्स' |
    रियाद में हूतियों का हमला? रियाद के कई ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले का दावा |
    पंजाब में AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, आज से शुरू करेगी प्रचार अभियान |
    किसानों के मु्द्दे पर तेलंगाना में सियासी संग्राम, KTR ने बिजली-सिंचाई को लेकर सरकार को घेरा
    Advertisement