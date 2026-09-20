scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Parivartini Ekadashi 2026: 21 या 22 सितंबर, कब है परिवर्तिनी एकादशी? जानें क्या है सही तिथि

Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर 2026 मंगलवार को है. जैसा कि सब जानते हैं कि चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं और उनका शयनकाल रहता है. ऐसे में इस एकादशी पर विष्णु जी करवट बदलते हैं. इस व्रत के पुण्य-प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है.

Advertisement
X
परिवर्तिनी एकादशी पर विष्णु जी करवट बदलते हैं (Photo: AI Generated)
परिवर्तिनी एकादशी पर विष्णु जी करवट बदलते हैं (Photo: AI Generated)

Parivartini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अपना एक अलग और दिव्य महत्व है. इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है. इसके अलावा इसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. यदि आपको कहीं ये नाम लिखे मिलें, तो असमंजस में न पड़ें, ये सभी एक ही पावन एकादशी के विभिन्न स्वरूप हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चातुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में होते हैं, तब इस एकादशी के दिन वे अपनी करवट बदलते हैं. इसी कारण इसे 'परिवर्तिनी एकादशी' कहा जाता है.

परिवर्तिनी एकादशी 2026 तिथि (Parvartini Ekadashi 2026 Tithi)

सम्बंधित ख़बरें

Parivartini Ekadashi 2026
करवट बदलेंगे विष्णु! परिवर्तिनी एकादशी से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू
Parivartini Ekadashi 2026
परिवर्तिनी एकादशी पर करवट बदलेंगे विष्णु, जानें मुहूर्त और पूजन विधि
aja ekadashi 2026
अजा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, श्रीहरि का मिलेगा आशीर्वाद
Aja Ekadashi 2026
अजा एकादशी कल, जानें शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पारण का समय
aja ekadashi 2026
आज मनाई जा रही है अजा एकादशी, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

परिवर्तिनी एकादशी की तिथि 21 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 22 अगस्त की रात 9 बजकर 43 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा. 

परिवर्तिनी एकादशी का पारण 23 सितंबर की सुबह 6 बजकर 10 मिनट से लेकर 8 बजकर 35 मिनट तक होगा.

परिवर्तिनी एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि (Parvartini Ekadashi 2026 Pujan Vidhi)

एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ (संभव हो तो पीले) वस्त्र धारण करें. इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें. घर के मंदिर को साफ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं. उस पर भगवान विष्णु (वामन स्वरूप या लड्डू गोपाल) और साथ ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. श्रीहरि और गणेश जी के समक्ष देसी घी का दीपक और धूपबत्ती जलाएं. भगवान को रोली, गोपी-चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं.

Advertisement

भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल (तुलसी के पत्ते) और जनऊ अर्पित करें. गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और मोदक चढ़ाएं. भगवान को मौसमी फल (विशेषकर केला), पंचामृत, पंजीरी और मिठाई का भोग लगाएं. विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, इसके बिना भोग स्वीकार नहीं होता है. परिवर्तिनी एकादशी व वामन अवतार की व्रत कथा सुनें या पढ़ें. इसके बाद भगवान विष्णु के सिद्ध मंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

पूजा के अंत में कपूर या घी के दीपक से श्रीहरि विष्णु और गणेश जी की आरती उतारें. अंत में पूजा में हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें. शाम को कथा के बाद फलहार करें. अगले दिन शुभ मुहूर्त में पंडितों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करने के बाद ही व्रत का पारण करें.

परिवर्तिनी एकादशी का महत्व

मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा-उपासना करने से व्यक्ति द्वारा जाने-अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है. साधक को इस लोक में भौतिक सुख-समृद्धि और परलोक में मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है. यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है. यह विद्या, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत शुभ है.

Advertisement

परिवर्तिनी एकादशी का समय गणेश उत्सव के दौरान ही आता है. ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की संयुक्त पूजा करने से दोनों देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन भगवान विष्णु के 'वामन अवतार' की पूजा का विधान है. पौराणिक कथा के अनुसार, इसी स्वरूप में श्रीहरि ने दानवीर राजा बलि की परीक्षा लेते हुए तीन पग में तीनों लोकों को नाप लिया था और बलि का उद्धार किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    India Cricket Team Schedule : 3 महीने, करीब 30 मैच... अब इस साल कहां-कहां खेलेगी टीम इंड‍िया? |
    ईरान ने अमेरिका को बताईं 7 शर्तें, कहा- नहीं माने तो निर्णायक जंग के लिए तैयार |
    हूती हमलों के बीच सऊदी के साथ आया तुर्की, कहा- सैन्य मदद से पीछे नहीं हटेंगे |
    चीन से AI मुकाबले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी 'AI फोर्स' |
    रियाद में हूतियों का हमला? रियाद के कई ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले का दावा |
    पंजाब में AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, आज से शुरू करेगी प्रचार अभियान |
    किसानों के मु्द्दे पर तेलंगाना में सियासी संग्राम, KTR ने बिजली-सिंचाई को लेकर सरकार को घेरा |
    सेना के बाद रणनीतिक थिंक टैंक में नई जिम्मेदारी, पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान बने VIF डायरेक्टर |
    Aaj Ka Panchang, 20 September 2026: 20 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 20 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
    Advertisement