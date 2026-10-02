'तब पार्टी की जरूरत थी, अब उनको नया विकल्प चाहिए', राहुल गांधी से मिलकर निराश दिखे राजा वड़िंग

दिल्ली में कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राहुल गांधी से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर सौंप दिया. राजा वड़िंग ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी ली.
मीडिया से बातचीत करते हुए राजा वड़िंग ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें काफी प्यार दिया. उन्होंने पंजाब में चल रही स्थिति के बारे में पूछा. राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि राज्य सरकार में क्या हो रहा है और पार्टी को आगे क्या करना चाहिए.
'पंजाब के हालात पर हुई चर्चा'
राजा वड़िंग ने बताया कि मुलाकात में पंजाब को लेकर विस्तार से बातचीत हुई. उन्होंने राहुल गांधी के सामने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने साढ़े चार साल के अनुभव को साझा किया. उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने पंजाब में कई चुनौतियों को करीब से देखा है. मुलाकात में इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा हुई. राजा वड़िंग ने राहुल गांधी को बताया कि पार्टी को इन चुनौतियों का सामना कैसे करना होगा.
कांग्रेस नेता राजा वड़िंग ने पंजाब में कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी राहुल गांधी से बातचीत की. उन्होंने पार्टी की ताकत के बारे में भी जानकारी दी. साथ ही उन क्षेत्रों पर चर्चा की, जहां पार्टी को आगे काम करना है.
राजा वड़िंग ने बताया कि राहुल गांधी ने पंजाब के हालात को समझने के लिए उनसे कई मुद्दों पर जानकारी ली. उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल किए. राहुल गांधी ने यह जानने की कोशिश की कि पंजाब में मौजूदा स्थिति क्या है. साथ ही पार्टी को किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी बातचीत हुई.
राजा वड़िंग ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव के आधार पर राहुल गांधी को स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों और उसकी ताकत दोनों पर अपनी बात रखी.
कांग्रेस नेता राजा वड़िंग ने कहा कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर करीब साढ़े चार साल काम किया है. इस दौरान सामने आई चुनौतियों की उन्हें जानकारी है. उन्होंने राहुल गांधी के साथ इन्हीं अनुभवों को साझा किया. उन्होंने बताया कि पंजाब में कांग्रेस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए पार्टी को किस तरह आगे बढ़ना होगा, इस पर भी चर्चा हुई.
'शायद सचिन पायलट ने मुझे पद से हटाने का लिया फैसला'
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि जब पायलट को प्रभारी बनाया गया था, तब उन्होंने उनसे मुलाकात कर बधाई दी थी. उन्होंने करीब 15 मिनट तक बातचीत की थी. इसके बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई.
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वड़िंग ने कहा कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्हें लगता है कि शायद सचिन पायलट ने उन्हें पद से हटाने का फैसला किया हो. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि अपनी बात वह राहुल गांधी तक पहुंचा चुके हैं और अब राहुल गांधी के अलावा ऐसा कोई नहीं है, जिससे वह इस बारे में बता सकें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं.