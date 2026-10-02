टिश्यू पर लिख दिया इस्तीफा, बोला- कंपनी ने भी ऐसे ही किया व्यवहार, Gen Z का अंदाज देख लोग हैरान

कॉर्पोरेट की दुनिया में इस्तीफा आमतौर पर मेल के इनबॉक्स से निकलता है. लेकिन इस जेन जी लड़के का इस्तीफा सीधा डस्टबिन से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया. वजह भी ऐसी कि सुनकर मुस्कुराए और हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे. एम्प्लॉय के इस एक्शन पर जब उससे ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब में कहा कि कंपनी ने भी तो उसे एक टिश्यू की तरह ही इस्तेमाल किया.

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आज की जेन जी काम और नौकरी को लेकर पुरानी पीढ़ियों से थोड़ा अलग नजर आती है. काम करने के अंदाज में, बोलने के तरीके में और हर छोटी-बड़ी चीज में जेन जी को एक अपना नजरिया और तरीका है. उसके लिए नौकरी सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी का जरिया नहीं है, बल्कि काम करने का माहौल, रिस्पेक्ट, टाइम और अपने साथ होने वाला व्यवहार भी उतना ही मायने रखता है. यही वजह है कि जब उसे काम की जगह पर कुछ गलत लगता है, तो वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती.

टिश्यू पेपर पर इस्तीफा लिखकर देने के लिए क्यों मजबूर हुआ जेन जी?

X पर साझा किए गए पोस्ट में एक एम्प्लॉय ने अपना इस्तीफा टि‍श्यू पेपर पर लिख कर दिया. उसके इस बर्ताव ने सबको हैरान कर दिया. जब उससे पूछा गया कि उसने इसके लिए टिश्यू ही क्यों चुना, तो उसका जवाब था कि कंपनी ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया, उसके लिए टिश्यू ही सही जगह थी. इस जवाब ने लोगों का ध्यान खींच लिया. हालांकि, इस फोटो से कर्मचारी या कंपनी की स्वतंत्र रूप से पहचान और पूरे मामले की पुष्टि नहीं होती.

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Gen Z का मैसेज साफ- रिस्पेक्ट जरूरी

इस पूरे मामले को जेन जी की वर्क कल्चर को लेकर बदलती सोच से जोड़कर देखा जा सकता है. आज की युवा पीढ़ी सिर्फ इस वजह से किसी नौकरी में बने रहने को तैयार नहीं होती कि वहां अच्छी सैलरी मिल रही है. जेन जी के लिए वो एक बेयर मिनिमम है. उसके लिए रिस्पेक्ट के साथ बात करना, काम की सही जिम्मेदारी मिलना और पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बचना भी जरूरी है.

हर बात चुपचाप सहना पसंद नहीं

जेन जी की काम की सोच में एक और बदलाव दिखाई देता है. वो बेवजह ज्यादा काम करने, लगातार काम के मैसेज आने या हर टाइम उपलब्ध रहने को सामान्य नहीं मानती. अगर उसे लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या उसके काम की कद्र नहीं हो रही, तो वो सवाल उठाने या नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर सकती है.

टिश्यू पर इस्तीफा लिखने का ये मामला भले ही अपने अंदाज की वजह से चर्चा में आया हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बात काम की जगह पर सम्मान की जरूरत को सामने लाती है. जेन जी का मैसेज साफ और सीधा है-नौकरी जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और सुकून भी उतने ही जरूरी हैं.

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