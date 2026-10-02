Nushrratt Bharuccha Health Update: इंडोनेशिया में नुसरत भरूचा के साथ बड़ा हादसा, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर, लाई जाएंगी भारत

बॉलीवुड 'ड्रीम गर्ल' नुसरत भरूचा को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. एक्ट्रेस वर्क-कम-हॉलिडे ट्रिप पर बाली गई थीं. बाली में उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया. इस वक्त एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हैं. नुसरत भरूचा की हेल्थ अपडेट पर नजर डालते हैं.

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कैसी है नुसरत की तबीयत?

एक्ट्रेस की टीम ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया है. बयान में कहा गया कि नुसरत इस समय बाली में अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. हादसे में वो चोटिल हो गई हैं, जिसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करवाई जाएगी.

टीम का कहना है कि फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता उनकी सेहत है और ये सुनिश्चित करना कि उन्हें जरूरी चिकित्सकीय देखभाल मिले. हम इस समय नुसरत को बाली से मुंबई एयर एंबुलेंस के जरिए वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां उनकी सर्जरी होगी. चोट और सर्जरी की गंभीरता को देखते हुए नुसरत को आराम करने और रिकवर करने के लिए समय की जरूरत होगी. अगले कुछ हफ्तों में उनके वर्क कमिटमेंट प्रभावित होने की संभावना है. माना जा रहा है कि समय पर वर्क कमिंट पूरा ना कर पाने के लिए उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

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एक्ट्रेस के प्रचारक की ओर से ये भी कहा गया- हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वो इस समय उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें. उन्हें इलाज और रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पेस दें. हम सबकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं और उचित समय पर आगे की अपडेट्स शेयर करेंगे.

फिलहाल इससे ज्यादा उन्हें लेकर कोई और अपडेट नहीं दी गई है. फैन्स एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

नुसरत भरूचा के करियर पर नजर डालें, तो उन्होंने 'प्यार का पंचनामा' और 'प्यार का पंचनामा2' से अपनी खास बनाई. इसके बाद उन्हें 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'ड्रीम गर्ल' जैसी फिल्मों में देखा गया. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया. आने वाले समय में वो कई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी.

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