विटामिन D की कमी से हार्ट पर पड़ सकता है असर, शरीर में कितना होना चाहिए इसका लेवल? ICMR की स्टडी

अगर आप ये मानते हैं कि विटामिन- D केवल हड्डियों के लिए जरूरी है तो ऐसा नहीं है. हाल ही में आईसीएमआर - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन की रिसर्च में बताया गया है कि विटामिन-डी दिल की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. नई स्टडी में विटामिन D की कमी से हार्ट की सेल्स में बढ़ते तनाव के बीच संबंध पाया गया है. यह रिसर्च अंतरराष्ट्रीय जर्नल Steroids में प्रकाशित हुई है.

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इस रिसर्च में चूहों पर एक ट्रायल किया गया, जिसमें चूहों को अलग-अलग मात्रा में विटामिन D दिया गया था. जिन चूहों को विटामिन D की कमी वाली डाइट दी गई, उनके हार्ट में स्ट्रेस बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे हार्ट के फंक्शन पर असर पड़ा था. चूहों के शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल ज्यादा मिला था. इससे उनके शरीर के इम्यून सिस्टम पर असर पड़ा था. हार्ट के फंक्शन पर भी असर देखा गया.

शरीर की सेल्स की सुरक्षा करने वाला सिस्टम भी प्रभावित

वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि विटामिन D की कमी से एनआरएफ 2 के फंक्शन पर भी असर पड़ा था. यह शरीर की सेल्स का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सिस्टम है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है. लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इसपर असर पड़ता है. ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होता है.

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रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिक डॉ. आयशा इस्माइल के मुताबिक, लंबे समय तक विटामिन D की कमी से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हार्ट की सेल्स पर सीधे तौर पर असर डालता है. लेकिन जब इन चूहों को विटामिन डी वाली डाइट दी गई तो इनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस का लेवल कम हुआ.

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कितना होना चाहिए विटामिन D?

विटामिन D की पहचान के लिए शरीर में 25-hydroxy vitamin D [25(OH)D टेस्ट किया जाता है. अगर शरीर में इसका लेवल 20 ng/mL से कम है तो इसको विटामिन डी की कमी माना जाता है. शरीर में इसकी अगर कमी होती है तो अच्छी डाइट और सप्लीमेंट से इसकी कमी को दूर किया जाता है.

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क्या विटामिन D की कमी से हार्ट अटैक होता है?

डॉ. आयशा इस्माइल कहती हैं कि ये स्टडी अभी केवल चूहों पर ही की गई है. इंसानों में इसका ट्रायल नहीं हुआ है. इस रिसर्च में चूहों और हार्ट सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल डैमेज से जुड़े बदलाव देखे गए हैं. ऐसे में यह इंसानों में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का सीधा कारण साबित नहीं करती है.

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