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Besan Dosa: चावल का डोसा छोड़ें, 1 कप बेसन से बनाएं कुरकुरा और टेस्टी मसाला डोसा, चटपटी आलू स्टफिंग संग लगेगा मजेदार

Besan Dosa: अगर आप भी डोसा फैन हैं तो फिर आपको हर बार एक ही जैसा चावल, दाल के डोसे की जगह कुछ नया ट्राई करना चाहिए. इसलिए आज हम आपको बेसन का डोसा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जो प्रोटीन से भरपूर होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है.

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बेसन डोसा (Photo: ITG)
बेसन डोसा (Photo: ITG)

Besan Dosa: दक्षिण भारतीय डोसा खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन पारंपरिक चावल-दाल का डोसा बनाने के लिए घंटों पहले दाल-चावल भिगोना और बैटर को खमीर उठने के लिए रखना पड़ता है. अगर आपके पास समय कम है और आप तुरंत कुछ क्रिस्पी, स्वादिष्ट व हेल्दी खाना चाहते हैं, तो चावल और सूजी को भूलकर 1 कप बेसन से बना इंस्टेंट बेसन डोसा ट्राई करें.

बेसन का डोसा न केवल प्रोटीन से भरपूर और पचाने में आसान होता है, बल्कि यह वजन घटाने वालों और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. कई बार लोगों की शिकायत होती है कि बेसन का डोसा चीले जैसा सॉफ्ट बन जाता है या तवे पर चिपकने लगता है. अगर आप बेसन में 2 चम्मच चावल का आटा/रवा और थोड़ा-सा दही मिलाकर बैटर तैयार करेंगे, तो आपका डोसा भी बाजार जैसा एकदम पेपर-थिन और कुरकुरा बनेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

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1 कप बेसन

2 बड़े चम्मच चावल का आटा या बारीक सूजी (डोसे को सुपर क्रिस्पी बनाने का सीक्रेट)

2 बड़े चम्मच ताजा दही

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन (हाथों से क्रश की हुई)

1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर (सुंदर रंग के लिए)

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1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच हिंग

1/2 छोटा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

स्वादानुसार नमक

बैटर घोलने के लिए आवश्यकतानुसार पानी

सेकावट के लिए थोड़ा-सा तेल या देसी घी

बनाने की विधि:

बैटर (घोल) तैयार करें: एक बड़े बर्तन में बेसन और चावल का आटा (या सूजी) छान लें. इसमें दही, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हिंग, अजवाइन, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

पानी मिलाकर घोलें: अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए व्हिस्क की मदद से बिना गांठों वाला स्मूथ बैटर बनाएं. बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए; इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल डोसा बैटर जैसी होनी चाहिए. बैटर को 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दें ताकि सूजी/चावल का आटा फूल जाए.

तवा तैयार करने की मास्टर ट्रिक: नॉन-स्टिक या लोहे का तवा गैस पर तेज आंच पर गर्म करें. तवे पर थोड़ा-सा तेल लगाएं और फिर उस पर पानी के छींटे मारें. सूती कपड़े से तवे को पोंछ लें. ऐसा करने से तवे का तापमान संतुलित हो जाता है और डोसा चिपकता नहीं है.

डोसा फैलाएं: अब आंच को धीमा करें. तवे के बीच में 1 बड़ा चम्मच बैटर डालें और कलछी के पिछले हिस्से को गोल-गोल घुमाते हुए अंदर से बाहर की तरफ पतला फैलाएं.

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क्रिस्पी सेकें: अब आंच को मध्यम-तेज कर दें. डोसे के किनारों और बीच में थोड़ा-सा तेल या घी लगाएं. जब डोसे की ऊपरी सतह सूखी दिखने लगे और नीचे से हल्का सुनहरा व क्रिस्पी होने लगे, तो किनारे अपने आप तवे को छोड़ने लगेंगे.

स्टफिंग और रोल करें: आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया, कद्दूकस किया पनीर या आलू का मसाला लगा सकते हैं.

परोसें: तैयार है आपका बिना भिगोए मात्र 10 मिनट में बना कुरकुरा और टेस्टी बेसन डोसा! इसे नारियल की चटनी, सांभर या हरी तीखी चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें.

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