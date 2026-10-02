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पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, BSF ने पंजाब बॉर्डर पर दो को किया ढेर

पंजाब के तरनतारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर दो पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई. सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद भी दोनों आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद कार्रवाई में दोनों मारे गए.

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बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम (सांकेतिक तस्वीर)
बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम (सांकेतिक तस्वीर)

पंजाब के तरन तारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को BSF ने नाकाम कर दिया. BSF के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. सुरक्षा एजेंसियों ने पहले उन्हें चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठिए आगे बढ़ते रहे. इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और दो घुसपैठिए को मार गिराया.

यह घटना तरन तारन के BOP राजोके इलाके में रात करीब 12.30 बजे हुई. BSF के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ चट्टनवाले इलाके से कम से कम तीन लोग भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे. उन्हें चुनौती दिए जाने के बाद फायरिंग की गई. इस कार्रवाई में दो घुसपैठिए मारे गए.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में बने कॉस्मेटिक्स पर कसा हैदराबाद पुलिस का शिकंजा, ₹7 लाख का माल जब्त, 5 लोग गिरफ्तार

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एक घुसपैठिया वापस पाकिस्तान भागा

BSF के मुताबिक, फायरिंग के दौरान एक और घुसपैठिए के भागकर पाकिस्तान की तरफ लौट जाने की बात कही जा रही है. यानी कुल तीन लोग भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद दो को मार गिराया गया, जबकि तीसरा वापस लौट गया.

BSF ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश

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घटना के बाद एक बार फिर साफ हुआ कि पंजाब सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ की कोशिशों को लेकर अलर्ट हैं. BSF की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. पहले उन्हें चेतावनी दी गई और चेतावनी नहीं मानने पर फायरिंग की गई.

यह भी पढ़ें: क्या कोई पाकिस्तानी पायलट विमान उड़ाकर भारत ला सकता है? जानिए नियम

इस पूरे घटनाक्रम में दो पाकिस्तानी घुसपैठियों के मारे जाने की पुष्टि BSF की ओर से की गई है. वहीं, तीसरे घुसपैठिए के वापस पाकिस्तान लौटने की बात सामने आई है. घटना तरनतारन सेक्टर के राजोके BOP इलाके की है.

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