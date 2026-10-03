'कांग्रेस मुस्लिम नेता को बनाए CM का चेहरा', आराधना मिश्रा के अध्यक्ष बनने पर बोले OP राजभर

आराधना मिश्रा 'मोना' के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और इमरान मसूद के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कांग्रेस को किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को भी मेरी यही सलाह है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम समुदाय से काफी वोट मिले हैं.

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वहीं, आराधना मिश्रा के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है, जिसने लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था.

बता दें, यूपी कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है. कांग्रेस ने रामपुर खास से विधायक और CLP नेता आराधना मिश्रा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है.

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वहीं, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया. आराधना मिश्रा, जिन्हें मोना के नाम से भी जाना जाता है, रामपुर खास से तीन बार की विधायक हैं. वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं.

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आराधना मिश्रा दो दशक से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं. वहीं, प्रमोद तिवारी रामपुर खास से 9 बार विधायक रह चुके हैं. आराधना को प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी बताया जाता है. उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ अभियान में भी उनके साथ काम किया था.

इस बीच, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से शनिवार को मुलाकात की है. उन्होंने बताया कि वे 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया है और वे चाहते हैं कि देश के अगले PM राहुल गांधी बनें.

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