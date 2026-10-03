एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ को आया कार्डियक अरेस्ट, मौत के मुंह से खींच लाया CISF जवान

सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान एक ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया. बताया गया कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया था. ऐसे वक्त में ड्यूटी पर तैनात CISF हेड कॉन्स्टेबल/GD चौधरी संजय कुमार अंबालाल ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर CPR देना शुरू कर दिया. उनकी तत्परता से कर्मचारी को समय पर जीवनरक्षक सहायता मिल सकी. जिससे उनकी जान बच गई. इस पूरे का वाकये का एक सीसीटीवी फुटे भी सामने आया है. जिसे देखकर लोग सीआईएसएफ जवान की तारीफ कर रहे हैं.

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जानकारी के ये घटना 2 अक्टूबर को सूरत एयरपोर्ट के एप्रन एरिया में स्टाफ गेट के पास हुई. यहां स्ट्रीमहाउस इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत मनोजभाई पवार ड्यूटी पर मौजूद थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. उनके अचानक गिरने से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

पास में प्रोफाइलिंग ड्यूटी पर तैनात CISF हेड कॉन्स्टेबल चौधरी संजय कुमार अंबालाल की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वह तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने कर्मचारी की स्थिति जांची और बिना देरी किए CPR देना शुरू कर दिया. उनके साथ मौजूद अन्य CISF कर्मियों ने भी तत्काल मदद की. इसके बाद एयरपोर्ट की मेडिकल टीम ने भी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई और कर्मचारी को आगे के इलाज के लिए भेजा गया.

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लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुए थे मनोज पवार

बाद में मनोज पवार ने सूरत एयरपोर्ट के CISF कंट्रोल रूम को पत्र लिखकर जवानों और एयरपोर्ट स्टाफ का आभार जताया. उन्होंने बताया कि वह डायलिसिस पर हैं और उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था, जिसके चलते वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. उन्होंने कहा कि CISF कर्मी संजय कुमार चौधरी और सनशाइन मेडिकल टीम ने समय पर चिकित्सा सहायता और CPR दिया, जिससे उन्हें उबरने में मदद मिली. अब उनकी तबीयत स्थिर है.

CISF की ओर से जारी CCTV फुटेज में भी कर्मचारी के गिरने के बाद जवानों को तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद करते देखा जा सकता है. यह घटना बताती है कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान शुरुआती समय में मिलने वाली सहायता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है. एयरपोर्ट पर तैनात CISF कर्मियों को ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है.

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