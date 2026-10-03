scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ को आया कार्डियक अरेस्ट, मौत के मुंह से खींच लाया CISF जवान

सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी मनोज पवार अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. उनकी हालत बिगड़ते ही CISF हेड कॉन्स्टेबल चौधरी संजय कुमार अंबालाल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर CPR देना शुरू किया. जिससे उनकी जान बच गई.

Advertisement
X
थोड़ी से देरी होती तो जा सकती थी ग्राउंड स्टाफ की जान. (Photo: Representational )
थोड़ी से देरी होती तो जा सकती थी ग्राउंड स्टाफ की जान. (Photo: Representational )

सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान एक ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया. बताया गया कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया था. ऐसे वक्त में ड्यूटी पर तैनात CISF हेड कॉन्स्टेबल/GD चौधरी संजय कुमार अंबालाल ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर CPR देना शुरू कर दिया. उनकी तत्परता से कर्मचारी को समय पर जीवनरक्षक सहायता मिल सकी. जिससे उनकी जान बच गई. इस पूरे का वाकये का एक सीसीटीवी फुटे भी सामने आया है. जिसे देखकर लोग सीआईएसएफ जवान की तारीफ कर रहे हैं. 

जानकारी के ये घटना 2 अक्टूबर को सूरत एयरपोर्ट के एप्रन एरिया में स्टाफ गेट के पास हुई. यहां स्ट्रीमहाउस इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत मनोजभाई पवार ड्यूटी पर मौजूद थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. उनके अचानक गिरने से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

पास में प्रोफाइलिंग ड्यूटी पर तैनात CISF हेड कॉन्स्टेबल चौधरी संजय कुमार अंबालाल की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वह तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने कर्मचारी की स्थिति जांची और बिना देरी किए CPR देना शुरू कर दिया. उनके साथ मौजूद अन्य CISF कर्मियों ने भी तत्काल मदद की. इसके बाद एयरपोर्ट की मेडिकल टीम ने भी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई और कर्मचारी को आगे के इलाज के लिए भेजा गया.

सम्बंधित ख़बरें

Railways had to undertake special safety preparations alongside electrification to operate Vande Bharat trains in the Western Ghats
13 घंटे, 700 KM और खूबसूरत वादियां... अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत
Vande Bharat Surat To Udaipur
बुकिंग चालू... इस तारीख से दौड़ेगी सूरत-उदयपुर वंदे भारत, देखें डिटेल
3 महिलाओं की हत्या का 4 साल बाद कैसे हुआ खुलासा? देखें वारदात
पति-पत्नी संग मिलकर 3 महिलाओं को मारा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
ड्रम में शव, ऊपर सीमेंट और आंगन में कब्र... ऐसे खुला 3 हत्याओं का राज
Indian Pilots Association has demanded from the DGCA to immediately ban flights to Gulf countries till the war continues
मुंबई एयरपोर्ट पर तेज हवाओं का कहर, 8 फ्लाइट्स सूरत डायवर्ट, 1,255 यात्री सुरक्षित
Advertisement

लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुए थे मनोज पवार
बाद में मनोज पवार ने सूरत एयरपोर्ट के CISF कंट्रोल रूम को पत्र लिखकर जवानों और एयरपोर्ट स्टाफ का आभार जताया. उन्होंने बताया कि वह डायलिसिस पर हैं और उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था, जिसके चलते वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. उन्होंने कहा कि CISF कर्मी संजय कुमार चौधरी और सनशाइन मेडिकल टीम ने समय पर चिकित्सा सहायता और CPR दिया, जिससे उन्हें उबरने में मदद मिली. अब उनकी तबीयत स्थिर है.

CISF की ओर से जारी CCTV फुटेज में भी कर्मचारी के गिरने के बाद जवानों को तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद करते देखा जा सकता है. यह घटना बताती है कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान शुरुआती समय में मिलने वाली सहायता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है. एयरपोर्ट पर तैनात CISF कर्मियों को ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '2027 में सरकार बनाएगी कांग्रेस', प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आराधना मिश्रा का दावा, BJP पर भी हमला |
    चौतरफा घिरा ईरान... चरम पर महंगाई, मुद्रा धराशायी, होमुर्ज पर पकड़ भी हुई कमजोर! |
    जिन चीजों को मिलेनियल्स में क्रिंज कहती थी Gen Z, अब खुद कर रही वही काम |
    'कांग्रेस मुस्लिम नेता को बनाए CM का चेहरा', आराधना मिश्रा के अध्यक्ष बनने पर बोले OP राजभर |
    यूपी में सीट शेयरिंग पर तकरार, शिवपाल बोले- कांग्रेस को 50 सीटें देना भी बड़ी बात |
    CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज, दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन |
    Airport पर ग्राउंड स्टाफ को आया कार्डियक अरेस्ट, मौत के मुंह से खींच लाया CISF जवान- VIDEO |
    Vastu Upay: बार-बार हाथ से गिरती हैं ये चीजें? मिल सकता है ये संकेत! |
    कांग्रेस में गुटबाजी और अपने इस्तीफे पर खुलकर बोले राजा वडिंग, देखें पंजाब आजतक |
    एशियन गेम्स फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता गोल्ड
    Advertisement