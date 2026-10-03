पाकिस्तान को पटककर भारत ने गले में सजाया GOLD, बीच मैदान पर हुई सैम अयूब की फजीहत, सामने आया VIDEO

एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रनों से धूल चटाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 212 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी.

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इस मुकाबले में जीत के रोमांच के साथ-साथ मैदान पर हुई एक मजेदार घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. पाकिस्तानी खिलाड़ी सैम अयूब द्वारा छोड़े गए कैचों के बाद भारतीय फैन्स ने उन्हें स्टेडियम में जिस अंदाज में स्लेज किया, उसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

फाइनल मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी फील्डर सैम अयूब ने मैच में दो आसान कैच टपका दिए. इन छूटे हुए मौकों का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन कूटे. इस जीवनदान का अभिषेक शर्मा ने पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 28 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेल डाली.

अयूब की इस फील्डिंग गड़बड़ी के बाद स्टेडियम में बैठे भारतीय फैन्स ने मजेदार तंज कसने शुरू कर दिए. एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अयूब को चिढ़ाते हुए ओय बिरयानी चिल्लाते नजर आ रहा है.

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Indian Fans Sledging Saim Ayub Saying 🤣



- Koi garden me nahi ghumega.... Varna IYKYK 😅

- Oyeeee... Biryani.

- Ek aur catch drop kar na. pic.twitter.com/IsYKRlSrM1 — Mukku (@Cric_Mukku) October 3, 2026

सैम अयूब हुए जमकर ट्रोल

फैंन्स ने उनके छूटे हुए कैचों पर मजे लेते हुए लगातार हूटिंग की. ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम में 'छोड़ेगा भाई, छोड़ेगा... पाकिस्तान छोड़ेगा' का नारा भी लगाया गया. इस मजेदार नारे ने स्टेडियम के माहौल को और भी रोमांचक बना दिया.

इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मशहूर मीम 'कोई गार्डन में नहीं घूमेगा' भी फैन्स की जुबान पर छाया रहा, जिसका इस्तेमाल खिलाड़ियों की फील्डिंग फिटनेस पर तंज कसने के लिए किया गया.

भारत ने जीता गोल्ड मेडल

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 211 रन बनाए. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 200 के पार का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम लक्ष्य से पीछे रह गई और भारत ने शानदार अंदाज में मुकाबला जीतकर एक बार फिर एशियन गेम्स में तिरंगा लहराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.

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