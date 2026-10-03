scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान को पटककर भारत ने गले में सजाया GOLD, बीच मैदान पर हुई सैम अयूब की फजीहत, सामने आया VIDEO

पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली. लेकिन इस मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
भारत ने जीता गोल्ड. (PHOTO: AFP)
भारत ने जीता गोल्ड. (PHOTO: AFP)

एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रनों से धूल चटाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 212 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी.

इस मुकाबले में जीत के रोमांच के साथ-साथ मैदान पर हुई एक मजेदार घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. पाकिस्तानी खिलाड़ी सैम अयूब द्वारा छोड़े गए कैचों के बाद भारतीय फैन्स ने उन्हें स्टेडियम में जिस अंदाज में स्लेज किया, उसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

फाइनल मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी फील्डर सैम अयूब ने मैच में दो आसान कैच टपका दिए. इन छूटे हुए मौकों का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन कूटे. इस जीवनदान का अभिषेक शर्मा ने पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 28 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेल डाली.

सम्बंधित ख़बरें

Tilak Varma vs Pakistan in T20I
PAK के जानी दुश्मन हैं तिलक! फिर मचाया बल्ले से कहर, एवरेज 100 पार
Team India
भारत ने पाकिस्तान को धोया, जीता क्रिकेट का गोल्ड मेडल, अभिषेक-तिलक बने जीत के स्टार
India Beat Pakistan
एशियन गेम्स फाइनल में भारत ने पाक को 19 रन से हराकर जीता गोल्ड
Saim Ayub
वैभव को आउट कर सैम ने किया ‘बॉस बेबी’ वाला सेलिब्रेशन
India beats Pakistan in Asian Games final to clinch cricket gold medal.
एशियन गेम्स में भारत ने PAK को हराकर जीता क्रिकेट का गोल्ड, ये रहे जीत के हीरो

अयूब की इस फील्डिंग गड़बड़ी के बाद स्टेडियम में बैठे भारतीय फैन्स ने मजेदार तंज कसने शुरू कर दिए. एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अयूब को चिढ़ाते हुए ओय बिरयानी चिल्लाते नजर आ रहा है. 

Advertisement

सैम अयूब हुए जमकर ट्रोल

फैंन्स ने उनके छूटे हुए कैचों पर मजे लेते हुए लगातार हूटिंग की. ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम में 'छोड़ेगा भाई, छोड़ेगा... पाकिस्तान छोड़ेगा' का नारा भी लगाया गया. इस मजेदार नारे ने स्टेडियम के माहौल को और भी रोमांचक बना दिया.

इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मशहूर मीम 'कोई गार्डन में नहीं घूमेगा' भी फैन्स की जुबान पर छाया रहा, जिसका इस्तेमाल खिलाड़ियों की फील्डिंग फिटनेस पर तंज कसने के लिए किया गया.

भारत ने जीता गोल्ड मेडल

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 211 रन बनाए. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 200 के पार का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम लक्ष्य से पीछे रह गई और भारत ने शानदार अंदाज में मुकाबला जीतकर एक बार फिर एशियन गेम्स में तिरंगा लहराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चौतरफा घिरा ईरान... चरम पर महंगाई, मुद्रा धराशायी, होमुर्ज पर पकड़ भी हुई कमजोर! |
    जिन चीजों को मिलेनियल्स में क्रिंज कहती थी Gen Z, अब खुद कर रही वही काम |
    'कांग्रेस मुस्लिम नेता को बनाए CM का चेहरा', आराधना मिश्रा के अध्यक्ष बनने पर बोले OP राजभर |
    यूपी में सीट शेयरिंग पर तकरार, शिवपाल बोले- कांग्रेस को 50 सीटें देना भी बड़ी बात |
    CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज, दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन |
    Airport पर ग्राउंड स्टाफ को आया कार्डियक अरेस्ट, मौत के मुंह से खींच लाया CISF जवान- VIDEO |
    Vastu Upay: बार-बार हाथ से गिरती हैं ये चीजें? मिल सकता है ये संकेत! |
    कांग्रेस में गुटबाजी और अपने इस्तीफे पर खुलकर बोले राजा वडिंग, देखें पंजाब आजतक |
    एशियन गेम्स फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता गोल्ड |
    पाकिस्तान को पटककर भारत ने गले में सजाया GOLD, बीच मैदान पर हुई पाक खिलाड़ियों की फजीहत, सामने आया VIDEO
    Advertisement