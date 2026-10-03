जिन चीजों को मिलेनियल्स में क्रिंज कहती थी Gen Z, अब खुद कर रही वही काम

कुछ साल पहले तक जेन जी को मिलेनियल्स की कई आदतें पुरानी, अजीब और थोड़ी क्रिंज लगती थीं. स्किनी जींस पहनना, हर चीज की फोटो लेना, खास तरह के इमोजी इस्तेमाल करना या काम और मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात करना जैसी चीजों पर जेन जी खूब मजाक करती थी. लेकिन टाइम के साथ कहानी थोड़ी बदल गई है. जिन चीजों को कभी मिलेनियल्स की पहचान माना जाता था, उनमें से कई अब जेन जी की जिंदगी, पहनावे और इंटरनेट संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं. यानी जिन आदतों पर कभी आंखें घुमाई जाती थीं, अब उन्हीं का नया रूप देखने को मिल रहा है.

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1. स्किनी जींस का फिर बढ़ा क्रेज

कभी जेन जी के लिए स्किनी जींस सबसे पुरानी फैशन पसंद में शामिल थी. ढीली और चौड़ी जींस के दौर में स्किनी जींस को मिलेनियल्स की पहचान माना जाता था. लेकिन अब पतली जींस, छोटे साइज के शूज और पुराने दौर का पहनावा जेन जी के कपड़ों में भी वापस दिखाई दे रहा है.

2. मेंटल हेल्थ और काम का बैलेंस

मिलेनियल्स ने काम की सीमाओं, मेंटल हेल्थ और थकान को लेकर खुलकर बात शुरू की थी. कभी इसे जरूरत से ज्यादा गंभीर होने के तौर पर देखा जाता था. अब जेन जी भी काम के साथ मानसिक सुकून, छुट्टी और पर्सनल टाइम को काफी महत्व देती है.

3. फोन में हर चीज संभालकर रखना

मिलेनियल्स की आदत थी कि वे फोटो, वीडियो, पुराने मैसेजेस और दूसरी यादें फोन में संभालकर रखते थे. जेन जी भी अब इससे अलग नहीं है. पुराने स्क्रीनशॉट, पसंदीदा फोटोज, चैट और खास पलों को फोन में सेव करके रखना आम हो गया है. यानी डिजिटल यादों को संभालकर रखने की आदत भी अब दोनों पीढ़ियों में काफी मिलती-जुलती दिखती है.

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4. खाने की फोटो लेना

कैफे पहुंचते ही खाने की फोटो लेना भी कभी मिलेनियल्स की खास आदत मानी जाती थी. लेकिन जेन जी भी खाने, कॉफी, कैफे और खूबसूरत प्लेटिंग की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर करती है. फर्क बस इतना है कि अब फोटो के साथ पूरा अंदाज बदल गया है.

5. पुराने तकनीकी सामान का मोह

विनाइल रिकॉर्ड, पोलरॉइड कैमरा, प्रिंटेड बु्क्स और दूसरे पुराने सामान कभी मिलेनियल्स के पुराने शौक माने जाते थे. अब जेन जी भी इन चीजों की तरफ आकर्षित हो रही है. डिजिटल दुनिया के बीच कुछ चीजों को बिना स्क्रीन के इस्तेमाल करने का अनुभव अब खास लगने लगा है.

6. पसंदीदा सेलेब्रेटीज और चीजों को लेकर जुनून

मिलेनियल्स पर अपने फेवरेट सिंगर, एक्टर या किसी सीरियल को लेकर जरूरत से ज्यादा इमोशनल होने का आरोप लगता था. जेन जी भी अब अपने फेवरेट सेलेब्रेटीज, सिंगर्स और सीरियल्स को लेकर उतनी ही उत्साहित दिखाई देती है. पुराने पॉप कल्चर के नाम भी फिर चर्चा में हैं.

7. ज्यादा पैसे कमाने के लिए नए रास्तें ढूंढना

मिलेनियल्स की काम के साथ ज्यादा पैसे कमाने के लिए नए रास्तें ढूंढना आदत को कभी हद से ज्यादा काम करने वाले कल्चर से जोड़ा जाता था. अब जेन जी भी नौकरी या पढ़ाई के साथ छोटा बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन और अलग-अलग कामों से कमाई के रास्ते तलाश रही है. फाइनेंशियल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है.

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8. पंक्चुएशन और इमोजी का यूज

किसी मैसेज के एंड में पूरा विराम लगाना, बार-बार पंक्चुएशन साइन लगाना या हंसता हुआ इमोजी भेजना कभी मिलेनियल्स की ऐसी आदतें थीं जिनका खूब मजाक बनाया गया. लेकिन अब जेन जी भी इन मैसेजेस का इस्तेमाल करती है. फर्क ये है कि इनके पीछे मजाक और व्यंग्य का नया अंदाज जुड़ गया है.

9. दोस्तों के ग्रुप में लगातार जुड़े रहना

मिलेनियल्स के टाइम भी दोस्तों के ग्रुप में लगातार बातें होती रहती थीं. अब जेन जी भी दोस्तों के ग्रुप में काफी एक्टिव रहती है. इन ग्रुप्स में फ्रेंड्स से बात करने के साथ मीम्स, घूमने के प्लान, काम और रोज की छोटी-बड़ी बातें भी होती रहती हैं. कई बार एक ही ग्रुप रोज की लाइफ का अहम हिस्सा बन जाता है.

10. पुराने फैशन को फिर अपनाना

2000 के दशक का फैशन कभी बहुत पुराना माना जाता था. कार्डिगन, कपड़ों की लेयर्स और अलग-अलग तरह के सामान मिलेनियल्स के फैशन से जोड़े जाते थे. अब जेन जी भी इन पुराने फैशन को नए तरीके से पहन रही है. यानी जो कपड़े कभी पुराने लगते थे, वही अब फिर से चलन में आ गए हैं.

कुल मिलाकर, जेन जी ने मिलेनियल्स की कई ऐसी चीजें अपना ली हैं, जिनका वो कभी मजाक उड़ाती थी. लेकिन फैशन और इंटरनेट की दुनिया में चीजें बार-बार वापस आती हैं. जो चीज आज पुरानी लगती है, वही कुछ साल बाद फिर पसंद आने लगती है. बस उसका अंदाज थोड़ा बदल जाता है. जेन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है.

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